Jaffar Bambirra relembra morte da mãe um mês antes de estrear novela: ‘Permiti que a dor viesse’

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Jaffar Bambirra, o Iberê de Mania de Você, ainda fala do amor que a novela lhe trouxe, a atriz Gabz

O ator e músico Jaffar Bambirra (27), destaque na novela Mania de Você, da TV Globo, na pele do ambicioso Iberê, abriu o coração em entrevista à Revista CARAS. Ele fala, entre outras coisas, da morte da mãe, a atriz, diretora, produtora e professora Nadia Bambirra, em agosto de 2024 – um mês depois, ele já estava de pé e de cabeça erguida, estreando a trama de João Emanuel Carneiro (55). Além do maior reconhecimento na carreira, a trama lhe trouxe um amor: a atriz Gabz (25), com quem dividiu cena no folhetim.

"Quando minha mãe ficou doente eu estava gravando a série Dias Perfeitos. Acabando esse trabalho, eu já tinha passado para Mania de Você e minha mãe foi piorando. Eu fui me preparando, tive muito diálogo com ela, consegui falar muitas coisas. E aí aconteceu (...) Estava no início da novela e eu permiti que a dor viesse. O trabalho não deixa de ser também um lugar que me ajuda e me conecta com a minha mãe, porque era o trabalho dela também”, relembra Jaffar.

“Então, estar trabalhando me faz estar em contato com ela de alguma forma. Mas também não dá para jogar só no trabalho, nos momentos que eu estive sozinho e consegui sentir aquilo tudo e continuo sentindo. É um processo para a vida, a partir do momento que isso acontece tudo muda, é outra pessoa", continua o artista.

E no meio disso tudo, o ator você encontrou um amor. "Exatamente. Ela (Gabz) foi também uma grande parceira nesse momento. A gente se conheceu bem no início da novela e nunca mais se desgrudou. A gente é muito parceiro um do outro, temos uma relação muito bonita, de carinho, amor e reciprocidade. Quando ela está mal, estou lá com ela, quando eu estou mal, ela está comigo e isso é a coisa mais importante. Ela foi um grande achado, um dos presentes dessa novela”, confessa Jaffar.

Iberê é um cara movido pela ambição. Questionado se também é uma pessoa ambiciosa, o ator declara: "Ambição não é uma palavra que eu daria para mim. Eu tenho muitos objetivos e coisas que quero conquistar, mas eu acho que a ambição faz você se desviar do seu caráter e das suas motivações primárias. Sou muito correto com meus princípios, com as coisas que penso e acho que a ambição extrapola esses limites".

