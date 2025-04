Diego Hypolito usa calça 'embalada a vácuo' para a final do BBB 25

O ex-ginasta Diego Hypolito aparece com calça justíssima em look todo marrom para curtir a grande final do BBB 25

O ex-ginasta Diego Hypolito caprichou na escolha do look para acompanhar a grande final do BBB 25, da Globo, nesta terça-feira, 22. Ele já está nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro para entrar novamente no gramado da casa junto com os outros ex-BBBs para conferir o anúncio do vencedor ao vivo.

Nas redes sociais, o atleta mostrou o seu look para a final e surpreendeu ao aparecer com um modelito justíssimo ao corpo. Diego escolheu uma calça no estilo de ‘embalado a vácuo’ e completou o visual com camisa de cetim e botas de cano curto. O look seguiu a cor tendência da estação, que é o marrom.

"Prontíssimo para a final desta experiência única da minha vida; do #BBB25! Meu estilo é único, vocês sabem, e para a final do reality não poderia ser diferente! Mais a minha cara impossível! Haha E aí, gostaram da produção da vez?", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Hypolito 🤸🏻‍♂️ (@diegohypolito)

Diego Hypolito roubou item do BBB

O ginasta Diego Hypolito surpreendeu ao revelar que quebrou uma regra importante do BBB 25, da Globo. Fora do confinamento há alguns dias, ele abriu as malas do reality show em sua casa e disse que ‘roubou’ um item que era proibido.

A regra do programa diz que os participantes não podem pegar itens da decoração do Big Brother para levarem para casa. Em edições anteriores, os participantes que fizeram isso já levaram broncas do Big Boss e tiveram que tirar os itens da mala. Porém, Diego conseguiu ficar com um item da casa do reality show.

Ao abrir suas malas, Diego contou que pegou uma caneca esmaltada de azul que fazia parte dos itens de cozinha do programa. “Não podia, mas Globo… Não me pede para devolver”, disse ele, e completou: “Globo, não me julga. Eu peguei da casa, queria muito. Me lembra meu avô, pai da minha mãe e ele tinha essas carequinhas assim”.

Além da caneca, o ex-BBB também levou outras lembrancinhas, como produtos de beleza que estavam disponíveis para usarem em casa.

