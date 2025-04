Carol Leite se declara para Kaká em data especial: 'Coração lindo'

Em suas redes sociais, Carol Leite fez uma linda homenagem para o marido Kaká e se declarou para o amado que está fazendo aniversário

Nesta terça-feira, 22, Kakácompleta 43 anos de vida. Como era de se esperar, o ex-jogador ganhou uma homenagem emocionante da esposa Carol Leite.

Em suas redes sociais, a modelo compartilhou diversas fotos em que aparece com o amado e se declarou.

"Hoje foi o dia que o Senhor escolheu para colocar no mundo aquele que seria tantas coisas, que daria tanto orgulho, traria tanta alegria e seria tão importante para tanta gente, mas em especial também seria de forma inusitada o meu marido e inexplicavelmente muito melhor do que eu poderia esperar e sonhar. Meu presente de Deus! Me sinto tão privilegiada em ser sua parceira de vida, em acordar todos os dias ao seu lado. Você continua com o coração lindo que eu conheci aos meus 20 anos e agora que sou uma senhora mais madura de quase 30 te amo ainda mais, te vejo ainda mais charmoso nos seus 43 anos, em uma versão cada vez melhor, meu melhor amigo para a vida toda! Que o nosso amor continue aumentando e se transformando! Você é a minha melhor escolha de todos os dias! Deus te abençoe sempre! Parabéns meu amor! Te amo infinito! Amo nossa família", escreveu ela.

Carol e Kaká são pais de Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois. O famoso também é pai de Luca, de 16 anos, e de Isabella, de 13, frutos do seu antigo relacionamento com Carol Celico.

Ela cresceu!

O jogador de futebol Kaká fez uma nova aparição com a esposa, Carolina Batista Leite, e uma das filhas, Isabella, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Celico. Os três foram vistos juntos em um show na cidade de São Paulo e a altura da pré-adolescente chamou a atenção.

Isabella mostrou que já cresceu e está cada dia mais alta. Desta vez, ela surgiu da mesma altura da madrasta, Carolina, ao posar abraçada com o pai.

Além de Isabella, Kaká também é pai de Luca, de 16 anos, Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois anos.

