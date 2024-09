A atriz Carolina Dieckmann confessou ter sonhado com o papel de assistente de palco da Xuxa, mas, não chegou a fazer testes para o cargo

A atriz Carolina Dieckmann confessou que gostaria de ter sido uma Paquita. Nesta terça-feira, 24, a artista abriu uma caixinha de perguntas em seu stories no Instagram e admitiu ter sonhado com o papel de assistente de palco da Xuxa, mas, não chegou a fazer testes para o cargo.

"Você não quis ser paquita?", quis saber o internauta. "Gente, quem - que tinha idade para ser paquita, na época em que podia ser paquita - não quis ser paquita?", iniciou ela. "Acho que eu era um pouco mais nova. Lembro que quando comecei a fazer testes para ser atriz, já não tinha mais idade. Não sei, não lembro por quê eu nunca tentei, porque querer com certeza quis. Acho que é porque eu comecei a ser atriz e desencanei, mas óbvio que quis", detalhou em seguida.

Atriz falou sobre perda de peso

Ainda durante a interação com os internautas, Carolina explicou o motivo por trás de sua recente perda de peso.“Por que está tão magra? É por gostar?”, perguntou uma seguidora. Em resposta, a atriz disse que decidiu intensificar o processo de preparação para interpretar uma nova personagem.

"Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, detalhou.

“É a maneira como me entrego para o meu trabalho", Carol justificou a mudança. Na sequência, Dieckmann abriu seu coração em uma reflexão sobre beleza: “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo 'caramba, fiquei gata'. Mas é um estado, não uma coisa de ser”, disse. Leia mais!