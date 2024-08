Carolina Dieckmann lamenta a perda da avó no aniversário da morte da mãe

Neste sábado, 24, a atriz Carolina Dieckmann comoveu seus seguidores ao anunciar a morte de sua avó cinco anos após a morte da mãe

Neste sábado, 24, a atriz Carolina Dieckmann comoveu seus seguidores ao anunciar a morte de sua avó cinco anos após a perda de sua mãe. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou algumas fotos com as duas e fez um desabafo comovente.

"Hoje completa 5 anos que a minha mãe foi para o céu. Hoje vou ver pela última vez a minha avó. Esse dia. Tantas vezes pensei como seria. Nunca imaginei ele assim. A vida surpreende o tempo todo. Não existe plano maior do que o de Deus", iniciou a atriz.

"Minha avó partiu na caminha dela. Em paz. De causa desconhecida porque morreu viva. Nada de hospital. Nada de dor. Só o tempo que se esgotou... 94 anos. O tempo acaba um dia. A gente não sabe nunca. Às vezes a gente até calcula, mas essa matemática não fecha. Não é sobre isso. A vida é o tempo de cada um e ponto", continuou.

"Vovozinha, seu colo foi minha terra. Nele cresci com o seu amor... infinito. Virei uma árvore para te fazer sombra. Agora vou seguir sem você, sabe Deus até que dia... O dia que vamos nos ver de novo; eu você e a mamãe. Sei que vocês estão juntas. E ainda mais, DENTRO de mim. Te amo. Hoje está tudo doendo", encerrou.

Recentemente, Carolina Dieckmann abriu seu coração e falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito. Em homenagem ao aniversário da mãe, a artista escreveu um tocante texto refletindo sobre sua ausência.

