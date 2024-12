Carol Roberto encerra ano de conquistas com chave de ouro: 'Alçar voos maiores'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Roberto faz balanço de sua trajetória em 2024 e adianta sobre o especial 'Sinfonia de Natal' da Globo

É impossível resumir o 2024 de Carol Roberto (19) em apenas uma palavra. Como ela mesma define, este ano foi um momento de muitos aprendizados. Para encerrar com chave de ouro esta fase, a artista se prepara para a estreia de Sinfonia de Natal, um conto de Natal com Péricles (55), onde faz o papel de Sofia, filha do cantor. "Alçar voos maiores", declara ela em entrevista à CARAS Brasil.

No mês de dezembro, Carol Roberto encerrou a temporada paulista do musical Hairspray, icônico musical da Broadway. Agora, ela se prepara para o especial Sinfonia de Natal, da Globo, que estreia no dia 24 de dezembro, após Mania de Você.

A atriz adianta sobre este projeto: "Serei a Sofia, filha do Péricles e neta da Rosa Maria (Dona Elza). A Sofia é uma menina cheia de entusiasmo e alegria, faz de tudo e mais um pouco para que o pai consiga realizar seus sonhos".

No especial, Carol Roberto mistura duas de suas paixões: música e atuação, o que torna essa experiência ainda mais prazerosa. Filha de Péricles em Sinfonia de Natal, ela não poupa elogios para o cantor e menciona estar realizando um sonho.

"Péricles sempre foi referência na minha casa. Meus pais e meus avós amam o Péricles, o escuto desde pequena e estar trabalhando com ele e interpretando sua filha não tem preço, é um sonho realizado!", declara Carol Roberto.

"Música e dramaturgia andam comigo lado a lado, o dia todo, são partes de quem eu sou. Essas expressões artísticas têm muita importância para mim que também sou atriz de musical. São muito especiais para mim!", complementa.

EM BUSCA DE VOOS MAIORES

Além de cantar, compor e dançar, a artista também interpreta e faz dublagens. Carol Roberto vibra com as conquistas ao longo do ano e reforça que este foi um período bastante especial em sua jornada na arte.

"Posso dizer com certeza que 2024 foi um ano de muitos aprendizados, desafios e lições. Lancei filmes, músicas novas, dublei bastante e fiz um super musical. O principal neste ano foi meu crescimento como artista e como pessoa", avalia.

Carol Roberto chega ao final do ano realizada na carreira e na vida pessoal também, mas não para por aí! A artista confessa que ainda pretende realizar novos sonhos:"Que eu cresça e evolua mais, tanto profissionalmente quanto como pessoa".

"Que eu possa alçar voos maiores e encarar novos desafios. Que Deus continue me abençoando com tantas vitórias e que venham muitos filmes, musicais, dublagens e novas músicas. Que seja um Feliz Ano Novo para todos nós!", finaliza a artista Carol Roberto.

