Thiaguinho abre o coração sobre planos de casamento com Carol Peixinho

Juntos há 3 anos, o cantor Thiaguinho e a empresária Carol Peixinho revelaram se pretendem subir ao altar em breve

Ao que tudo indica, Thiaguinho e Carol Peixinho devem subir em breve ao altar! Juntos há cerca de 3 anos, o casal abriu o coração e revelou o desejo de oficializar o matrimônio. Apesar de não possuírem um noivado oficialmente anunciado, os famosos garantem que o casamento está por vir.

Em entrevista à RedeTV!, o cantor explicou que preza bastante pelo casamento, uma vez que se espelha na relação de 42 anos dos pais, Glória Maria e João Barbosa. "Eu acho lindo [casar], eu vim de uma família maravilhosa, meus pais são casados até hoje e é uma base que me sustenta em relação à criação, valores e acho isso muito importante", declarou Thiaguinho.

A empresária e ex-participante do BBB 19 contou que o assunto faz parte das conversas entre o casal, mas explicou que pretendem realizar tudo com muita calma. "A gente se empolga com a ideia. Planos estão [acontecendo], mas sem pressa", afirmou Carol Peixinho.

Bastante apaixonado, Thiaguinho não esconde o quanto se sente realizado ao lado da companheira: "Fico muito feliz de encontrar a Carolina, inclusive desejo isso para todo mundo: encontrar pessoas que possam fazer bem e criar outras pessoas. A gente só consegue fazer uma sociedade assim, com pessoas melhores", declarou o cantor.

Vale lembrar que o artista viveu um relacionamento de 8 anos com a atriz Fernanda Souza, com quem se casou em 2011. No entanto, em 2019, os famosos anunciaram publicamente o fim da união.

Apesar da separação, Thiaguinho e Fernanda se dão muito bem e mantêm a amizade até os dias de hoje. A atriz, inclusive, também possui uma ótima relação com Carol Peixinho.

Carol Peixinho fala sobre planos de ser mãe

Carol Peixinho e Thiaguinho sempre foram discretos sobre a vida a dois, mas a ex-BBB já expôs algumas vezes sobre a vontade de ser mãe e se casar. Em entrevista recente ao Gshow, a influenciadora contou como estão os planos para a realização desses dois desejos. O casal completa três anos de relacionamento em agosto deste ano.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra saber se é isso mesmo, e é", disse ela ao veículo; confira mais detalhes!