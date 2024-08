Namorado de Carol Barcellos reage após ela pedir demissão da Globo

Repórter da Globo e namorado de Carol Barcellos, Marcelo Courrege deixa comentário em post da amada sobre demissão da TV

A apresentadora e repórter Carol Barcellos pediu demissão da Globo. Nesta quarta-feira, 28, ela falou sobre sua decisão em um post nas redes sociais. Com isso, ela recebeu vários comentários de famosos sobre sua nova fase profissional e um deles chamou a atenção: a mensagem do namorado dela, o repórter da Globo Marcelo Courrege.

Nos comentários, Courrege apoiou a amada e ainda se declarou. “História linda demais... E o melhor ainda está por vir. Te amo!”, disse ele.

Além dele, outros famosos também apoiaram Carol. “Voa, Carol! Tenho certeza que um mundo de possibilidades vai se abrir! Talento e fôlego não faltam!", disse Felipe Andreoli. "Mais sucesso e felicidade querida", escreveu Marcelo Cosme. "Sigo aqui fǎ do seu talento, da sua coragem, da sua força. Sempre na sua torcida, Carolzinha", disse Ana Paula Araujo.

Relacionamento discreto de Carol Barcellos e Marcelo Courrege

A jornalista Carol Barcellos e o repórter Marcelo Courrege deram o que falar no carnaval de 2024 quando assumiram o romance. Eles são discretos com a vida pessoal e quase não aparecem juntos nas redes sociais. Porém, ela abriu uma exceção e mostrou novas fotos deles.

Nos stories do Instagram, Carol compartilhou várias imagens de encontros com os amigos e também com o namorado. Em uma das imagens, os dois apareceram abraçando os colegas em um momento de diversão. E, em outro clique, ele apareceu fazendo carinho na amada.

Carol e Marcelo viraram assunto na internet no início do namoro por causa do antigo casamento dele. O repórter era casado com Renata Heilborn e Carol foi madrinha de casamento deles. Porém, eles se separaram e, quando ele assumiu a nova relação, a ex-mulher contou que ele a teria traído com a jornalista.