Entenda como Renato Aragão se tornou um ícone da televisão brasileira

Renato Aragão se imortalizou como um dos principais humoristas do país; relembra sua trajetória e importância para TV brasileira

No último domingo, 21, o humorista Renato Aragão (89) foi o homenageado no quadro Linha do Tempo, do Domingão com Huck, na Globo, e viveu momentos emocionantes no palco. Com uma trajetória de sucesso, ele é um dos ícones da televisão brasileira. Entenda como o humorista se consolidou como uma das figuras mais importantes da TV.

Natural de Sobral, no interior do Ceará, Renato Aragão tornou-se célebre pelo personagem Didi. Começou a carreira na televisão nos anos 1960, ao se mudar para o Rio de Janeiro, quando apareceu no programa Vídeo Alegre, da TV Ceará. Foi lá que nasceu Didi Mocó.

Em 1966, foi para São Paulo trabalhar na TV Excelsior, onde fez parte dos Adoráveis Trapalhões, ao lado de Wanderley Cardoso, Ivon Cury e Ted Boy Marino. Em 1974, voltou para a TV Tupi e lá formou o grupo que lhe consagraria como humorista, Os Trapalhões, formado por ele, Dedé Santana, Mussum e Zacarias.

Três anos depois, Os Trapalhões mudaram de emissora, transferido para a TV Globo, ficando no ar até 1995. Renato permaneceu na emissora até o ano de 2020, quando encerrou seu contrato após 44 anos de parceria.

COMPROMISSO COM A ALEGRIA

Não é só na televisão que Didi marcou seu império, ele também fez sucesso nos cinemas, tanto com Os Trapalhões, quanto com filmes solos. Desde que começou sua trajetória artística, Renato Aragão emendou diversos trabalhos como humorista, sempre levando humor e alegria para os telespectadores, sendo considerado um dos maiores comediantes do país.

Renato Aragão também entende de redes sociais é bastante ativo nos ambientes digitais. Em seu perfil no Instagram, o humorista vem publicando vídeos divertidos e fotos com looks estilosos, para seu mais de 4 milhões de seguidores.

PAIZÃO

Mesmo com a carreira de artista, Renato Aragão é bastante reservado com relação a sua vida pessoal, mas sua trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. O humorista tem ao todo cinco filhos. Aragão teve apenas uma filha que se tornou artista, que é a caçula, Livian Aragão. Os outros quatro filhos dele - Paulo, Ricardo, Renato Júnior e Juliana - são discretos e não aparecem na TV.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RENATO ARAGÃO: