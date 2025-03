Lexa e Ricardo Vianna mostram passeio na África do Sul: 'Boas memórias'

A cantora Lexa e o noivo, Ricardo Vianna, mostraram detalhes de um passeio do casal em um Safári na África do Sul; confira vídeo

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, estão aproveitando alguns dias de descanso na África do Sul. Nesta sexta-feira, 7, o casal usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais de um passeio realizado em um Safári.

Nas imagens, Lexa e Ricardo aparecem sorridentes em meio a floresta enquanto observam animais como elefante, zebra, onça, rinocerontes, entre outros. Ao longo do vídeo publicado, a cantora ainda mostrou detalhes do local onde os dois ficaram hospedados.

"Criando boas memórias. A África do Sul é fantástica. Lugar cheio de vida. Amamos tudo: atendimento, quarto e um Safári espetacular", escreveu a artista na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos, familiares e seguidores de Lexa desejaram uma ótima viagem ao casal.

"Amigos, curtam esse momento! Que vocês possam sentir Deus em cada pedacinho desse lugar mágico. Amo vocês", declarou a cantora Gabi Luthai. "Vocês merecem", disse Darlin Ferrattry, mãe de Lexa. "Muito amor para vocês", disse o ex-BBB Eliezer.

Essa é a primeira viagem de Lexa e Ricardo Vianna desde a perda de Sofia, primogênita do casal. A bebê faleceu em fevereiro deste ano, três dias após um parto prematuro, devido a um quadro de pré-eclâmpsia da famosa. Recentemente, a cantora, que estava longe das redes sociais desde sua internação, prestou uma homenagem emocionante à filha.

Em meio ao luto, Lexa desabafa sobre sua saúde

A cantora Lexa fez um novo desabafo sobre a perda de sua filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro. A menina, fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna, nasceu antes do previsto devido ao quadro de pré-eclâmpsia na gestação.

Em um post nas redes sociais, Lexa falou sobre a gravidade de seu caso. Na publicação, ela compartilhou um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, explicando mais sobre o seu diagnóstico; confira detalhes!

