Cantor que ficou com rosto desfigurado após agressão desabafa: 'Não tive reação'

O cantor Benício, da dupla com Hermes, falou sobre sua recuperação após ter o rosto desfigurado em agressão após show na virada do ano

O cantor sertanejo Adelson Trindade de Souza, conhecido como Benício, da dupla com Hermes, contou em entrevista ao g1 nesta quinta-feira, 9, como está sendo sua recuperação. Ele ficou com a face desfigurada depois de ser vítima de uma agressão após um show na virada de ano.

Além de estar sentindo dor, ele contou que não pôde articipar do ensaio de gestação da esposa Karla Pacheco, grávida de oito meses do segundo filho do casal. Além disso, precisou cancelar pelo menos oito shows e vai ficar com uma cicatriz permanente na região do olho.

"Olhar no espelho pela primeira vez não foi fácil. Eu sou um cara vaidoso, querendo ou não, eu vendo a minha imagem e hoje eu estou com o rosto desfigurado. Enquanto pai, doeu não participar do ensaio de gestação da minha esposa. Foi uma decisão que tomamos juntos por eu estar com o rosto dessa forma", desabafou Benício.

O que aconteceu?

Durante o papo, ele também relembrou o que aconteceu. "Eu estava guardando alguns equipamentos e duas mulheres subiram no palco e pegaram o violão do Hermes. Avisei para ele e ele pediu para que devolvessem, porque estávamos indo embora. Momentos depois, o cara me cutucou no ombro, como se estivesse me chamando, e me deu a garrafada. Eu não tive reação, é uma dor tremenda, mas a pior dor foi a moral. Muitos portais de notícia disseram que eu havia beijado a mulher do rapaz, isso nunca aconteceu. Minha esposa estava no show, nós trabalhamos em família", detalhou.

Para se recuperar, ele vai precisar ficar cerca de 90 dias de repouso. "Hoje eu estou com 32 pontos, não posso tomar sol, dependendo de como mastigo ou faço força com o rosto os ferimentos ainda sangram. Apesar de tudo isso, eu faria tudo de novo pelos fãs. Agradeço a eles pela preocupação e repercussão, espero poder voltar logo para os palcos", encerrou.

