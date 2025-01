Cantor sertanejo fica com o rosto desfigurado após agressão

O cantor sertanejo Benício, da dupla com Hermes, choca ao mostrar fotos do rosto com pontos e hematomas após ser vítima de agressão

O cantor sertanejo Benício, da dupla com Hermes, deixou os fãs em choque ao mostrar a situação do seu rosto. Ele ficou com a face desfigurada após ser vítima de uma agressão após um show na virada de ano.

O artista sofreu cortes no rosto e precisou levar 30 pontos, além de ficar com hematomas. De acordo com o colunista Leo Dias, Benício foi agredido com uma garrafa de vidro.

Um homem invadiu o palco enquanto o artista e sua equipe guardavam os equipamentos e o acertou com o objeto. Ele prestou queixa na polícia contra o agressor.

“Isso afetou muito, a gente tinha compromissos, teve cancelamento de show, estou com a minha esposa grávida, ela ganha bebê esse mês e afetou demais. Além de afetar o físico, tem o moral, o psicológico da gente não fica bem”, disse ele ao colunista.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos de sua recuperação e impressionou pela quantidade de cortes. Veja abaixo:

Cantor de pagode morreu em acidente

O cantor de pagode Adalto Mello faleceu aos 39 anos na madrugada do dia 29 de dezembro. Ele sofreu um grave acidente de trânsito em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com o site G1, o artista estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro. As imagens de câmeras de segurança mostraram quando o carro ultrapassou outro veículo e atingiu a moto do cantor, que foi arremessado para longe. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu positivo, e foi detido.

A equipe de resgate tentou manobras de ressuscitação no cantor, mas ele foi declarado morto no local. A polícia registrou o caso como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.