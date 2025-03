BBB 25: Thamiris é eliminada no oitavo paredão da temporada

Apenas uma semana após a eliminação da irmã, Camilla, a sister Thamiris deixou o jogo do BBB 25, da Globo, no oitavo paredão

A sister Thamiris foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 11. Ela saiu no oitavo paredão após enfrentar a disputa contra Aline e Vinicius.

Thamiris deixou o jogo com 61,73% dos votos. A saída dela aconteceu apenas uma semana após sua irmã, Camilla, ter sido eliminada com 94,67% dos votos.

Vale lembrar que Thamiris foi emparedada por causa da votação da casa no último domingo, 9.

Relembre como foi a formação do oitavo paredão:

Na noite deste domingo, 9, os participantes formaram o oitavo paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Thamiris e Aline. Saiba como foi a formação da berlinda:

Delma deu a imunidade do Anjo para Guilherme, que é seu genro e seu parceiro no jogo. Logo depois, o líder Maike indicou Vinicius direto ao paredão. “Hoje a minha escolha vai ser o Vinicius. Semana passada, eu a dona Vilma recebemos o monstro que foi o mais difícil da temporada. Foi um Monstro tanto difícil que a Dona Vilma passou mal. No domingo, ele me indicou ao paredão”, disse ele.

Então, a casa realizou a votação no confessionário. Durante a dinâmica, Daniele Hypolito usou o Poder do Dois, que ela comprou na lojinha após atender ao Big Fone. A ginasta deu seus dois votos em Thamiris. Portanto, a mais votada pela casa foi Thamiris.

Na sequência, Thamiris teve um contragolpe e puxou Aline por causa do confronto com a sister nos últimos dias após a dinâmica do Bota Pra Girar. Logo demais, Aline também teve o poder do contragolpe e emparedou Gracyanne ao dizer que ela não se posiciona para evitar ser alvo no jogo.

Por fim, Thamiris, Aline e Gracyanne realizaram a prova do bate e volta. A sister Gracyanne Barbosa se deu bem e escapou do paredão.