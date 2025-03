Camilla revela como pretende usar dinheiro que ganhou no BBB: 'Meu objetivo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camilla também conta como está sendo voltar à vida real e comenta qual é seu pódio para a final do BBB 25

Desde que deixou o BBB 25, Camilla Maia(34) tem tentado absorver todas as mudanças e oportunidades que o reality trouxe para sua vida. Eliminada com 94,67% dos votos, a trancista levou para casa uma quantia considerável em dinheiro e não esconde que já tem objetivos para o valor.

Camilla conta que pretende montar expandir seu negócio e montar seu estúdio fora de sua casa. Além disso, ela guarda um propósito maior: "Meu objetivo é ensinar e auxiliar outras mulheres a se tornarem trancistas. Quero que elas tenham a oportunidade de conquistar a própria independência financeira, trabalhando com algo que amam e que as façam felizes."

"Trançar não é só uma profissão, é uma arte, uma expressão de identidade e uma ferramenta poderosa de transformação. Se eu consegui, sei que muitas outras também podem, e quero estar ali para ajudá-las nesse caminho", completa ela, que pretende continuar com sua profissão agora que deixou a casa mais vigiada do Brasil.

A ex-sister afirma que seu principal desafio durante a passagem pelo reality foi ficar longe dos filhos, Iker (8) e Akin (2). Apesar da saudade dos pequenos, ela reforça que a experiência de dividir tudo com sua irmã, Thamiris(33), foi única e especial.

"Thamiris é meu oposto e, ao mesmo tempo, o equilíbrio perfeito da minha essência. Sempre fomos muito amigas, além de irmãs, e essa conexão tornou tudo ainda mais incrível. Eu sou superprotetora com ela por ser a mais velha, mas, no fim das contas, ela também me protege e me fortalece."

Para o futuro, Camilla diz que pretende reestruturar seus cusos, realizar workshops, formar novas trancistas e estar cada vez mais presente para os filhos. Quanto à final do programa, ela não pensa duas vezes em dizer que, ao lado de Thamiris, ela quer Gracyanne Barbosa(41) e Vinicius(28) no pódio.

