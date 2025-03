Thamiris comenta críticas após deixar o BBB: 'Meu foco é aproveitar as oportunidades'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thamiris conta como é voltar à rotina após ser eliminada do BBB 25 e revela planos para dinheiro que recebeu no reality

Desde que foi eliminada do BBB 25 (Globo), a nutricionista Thamiris Maia (33) está tentando conciliar a correria do pós-reality. Focada nas oportunidades que o programa a trouxe, ela comenta que prefere não ver as críticas que recebe na web —e assegura que, o melhor caminho, é se dedicar aos bons frutos que o programa trouxe.

"Evito ler comentários negativos. Conversando com minha equipe, entendemos que, pelo meu bem-estar emocional, o melhor seria não me expor a esse tipo de conteúdo, porque realmente me afeta", explica a ex-sister do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "Meu foco está em evoluir, crescer e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Quero viver essa fase com intensidade e propósito."

Ela conta que pretende usar o montante que recebeu ao longo do programa para conquistar seu apartamento próprio e melhorar a qualidade de vida da família. A nutricionista quer dar o melhor possível especialmente para sua mãe e seus sobrinhos, filhos da irmã, Camilla Maia (34), com quem viveu a experiência do confinamento.

Thamiris afirma que a parceria com a irmã no reality foi essencial para sua permanência, sempre com o complemento da trancista. "Camilla é fogo, eu sou água. Ela sempre foi minha maior incentivadora, me impulsiona, me fortalece. E, dentro da casa, isso foi essencial para mim. Sem ela, eu nem teria entrado—foi a nossa parceria que nos trouxe até aqui."

A ex-BBB também planeja investir na carreira ligada à moda e beleza, e continuar expandido seu trabalho na nutrição. "O objetivo é aproveitar ao máximo as oportunidades que o programa me trouxe para alcançar marcas, lugares e pessoas que antes pareciam distantes."

Já para o futuro mais imediato, ela continua a se habituar com a nova rotina, aceitando o presente que é viver cada oportunidade. "Minha agenda está lotada. Para você ter uma ideia, ainda nem consegui jantar com minha mãe! [Mas] é uma dádiva viver tudo isso. Sempre tive muitas ideias e sonhos que, por falta de visibilidade e recursos, não conseguia realizar. Agora, tudo pode ser viabilizado e visto."

