Camila Queiroz reforça sobre amizade: 'O importante não é quantidade, é qualidade'

Para Camila Queiroz(31), os amigos devem ocupar um espaço extremamente importante na vida. Casada com Klebber Toledo(38), a atriz reforça que as amizades a ajudaram quando se mudou de sua cidade natal, e que, com o tempo, aprendeu a valorizar a qualidade das relações, e não a quantidade.

"O mais importante não é a quantidade, é a qualidade. Não podemos nos prender em quantos amigos tenho, mas sim quem são os amigos que eu tenho e que estão comigo sempre. Klebber sempre diz uma frase muito boa, que os amigos são a família que a gente escolhe", pontua Camila Queiroz , em entrevista à CARAS Brasil.

O tema está presente em grande parte do filme Transformers: O Início, em que a artista trabalhou na dublagem ao lado do marido e de Romulo Estrela(40). Para ela, além de trazer uma mensagem bonita para os fãs, o longa-metragem despertou a vontade de trabalhar mais vezes na área.

"É a minha estreia e foi todo um novo universo, que eu já desejei muito estar ali. Quando chegou o convite eu não acreditei", relembra a artista. "Tivemos diretores incríveis e pessoas que nos deram muita segurança no set para fazer. Admiro ainda mais o trabalho dos dubladores."

A atriz ainda diz que, apesar de desafiador, mal pode esperar para trabalhar com dublagem novamente. "Nosso trabalho de ator é muito diferente, atuamos muito com o olhar na novela, em um filme. Ali você escuta. Passar emoção através da voz foi uma experiência nova, e que com certeza não quero que seja a última."

