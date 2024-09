Klebber Toledo reflete sobre paternidade: 'Espero que meu filho seja meu melhor amigo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Klebber Toledo revela desafios da dublagem de Transformers: O Início e ressalta a importância da amizade

Para Klebber Toledo (38) a amizade deve ser tão valorizada quanto a família e estar presente nos laços familiares. Parte do elenco de dublagem de Transformers: O Início, o artista diz que o tema, bastante abordado no filme, está presente em seus pensamentos sobre a paternidade.

"Quando você é real, [a amizade] é um amor até maior que outros tipos de amores", começa Klebber Toledo , em entrevista à CARAS Brasil. "Ainda não tenho filho, então não sei que tipo de amor é esse, mas espero que seja meu melhor amigo. É mais que ser pai, é ser amigo mesmo."

O ator também diz que a amizade é presente no casamento com Camila Queiroz (31), e faz diferença para a relação. Ele reforça os laços com os amigos ultrapassam o sangue. "A amizade é algo que temos que valorizar todos os dias. Não importa o que aconteça, o amigo vai estar ali. Não importa a distância, nada vai mudar."

A amizade é bastante retratada no início do longa-metragem. A história acompanha os futuros rivais Optimus Prime e Megatron a partir de suas origens no planeta de Cybertron, quando eram dois trabalhadores humildes e melhores amigos, os inseparáveis Orion Pax e D-16.

Na trama, ele deu voz ao robô Sentinel Prime. Ao lado dele estão sua esposa, Camila Queiroz (31), na voz de Elita; e o colega de profissão, Romulo Estrela (40), como Megatron. Apesar de já ter tido outras experiências na dublagem, o artista diz que passar emoção através da voz de um robô foi seu maior desafio.

"Eu falo que o maior desafio é sempre o agora, o que foi, serviu para termos como aprendizado e bagagem", explica ele, fã declarado de Transformers. "Queríamos dar o nosso melhor e estar por inteiro, para que todo mundo entendesse a potência dessa franquia e humanizar seres robóticos."

