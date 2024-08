Camila Moura detona Lucas Buda após declaração no SBT: 'Pior que moleque'

Não gostou! Ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura se pronunciou após 'justificativa' do ex-BBB no SBT sobre fim do casamento

Recentemente, o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, participou do 'Programa Silvio Santos', no SBT, e ficou entre os assuntos mais comentados da web. Na ocasião, a apresentadora Patrícia Abravanelacabou mencionando o episódio em que o capoeirista, casado à época, flertou com uma colega de confinamento dentro do reality show.

De forma elegante, a herdeira de Silvio perguntou se Lucas Buda esperava ter seu comportamento reprovado pelo público. O ex-brother, por sua vez, respondeu somente que errou em suas atitudes.

A declaração do ex-participante do BBB 24, no entanto, não agradou Camila Moura, ex-esposa do capoeirista. Através das redes sociais, a influenciadora digital detonou a 'justificativa' de Lucas ao abordar o assunto envolvendo o fim do casamento entre eles.

Em uma página no Instagram, ela lamentou a postura do ex-marido e ressaltou que até hoje não recebeu um pedido de desculpas pelo ocorrido. Para quem não acompanhou, Camila decidiu colocar um ponto final na relação logo após Lucas Buda se mostrar interessado por Giovanna Pitel no confinamento da TV Globo.

"Errei, fui moleque! Aham, foi pior do que moleque, foi irresponsável, sem empatia nenhuma, e até hoje não teve a decência de pedir desculpas pelos danos emocionais que me causou ou o que sua família e amigos fizeram comigo", iniciou a influenciadora nos comentários de uma publicação.

"Justificar toda merd* que rolou em frente às câmeras e no off com ‘fui moleque’ é fod*, né, Buda? Deveria te mandar os gastos com o divórcio e com os médicos e medicamentos pesadíssimos que tive que usar para passar pelo inferno que passei pela sua ‘molequice’! Ah, para Lucas, não f*de", completou Camila Moura.

Lucas Buda em A Fazenda 16?

Lucas Henrique, mais conhecido como o Buda do BBB 24, se pronunciou sobre ter recebido um convite para participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Além do professor, Camila Moura, sua ex-mulher, também teria sido procurada para fazer parte do elenco do programa.

Em entrevista ao Splash, do UOL, o capoeirista confirmou que foi convidado para entrar na atração, mas disse que recusou por achar que a proposta não teria benefícios. "O contato foi feito via uma agência, e eu disse que gostaria de ouvir uma proposta. No entanto, a relação entre proposta x risco x benefício de entrar no programa não estava compensando. Por isso, decidi não continuar com a negociação. Eu teria que abrir mão do mestrado, por exemplo", afirmou.

