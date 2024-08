Patricia Abravanel expõe Lucas Buda em seu programa: 'Muito sacana'

Ao receber Lucas Buda em seu programa, Patricia Abravanel expõe ex-BBB ao relembrar 'caso' dele no confinamento que fez seu casamento acabar

A apresentadora Patricia Abravanel recebeu o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, da última edição do reality show global, em seu programa. Sincera e muito espontânea, lembrando até o jeito de Silvio Santos, a comunicadora não perdeu a oportunidade de relembrar o "caso" que o moço teve na casa mais vigiada do Brasil.

A herdeira do dono baú então brincou sobre ele não ter pensado que estaria tendo deu comportamento reprovado pelo púiblico. Patricia Abravanel então citou o nome de Pitel e imitou a forma como Buda ficava atrás dela na confinamento, mesmo sendo casado na época com Camila Moura, que terminou o relacionamento de anos ao se sentir traída e deu a volta por cima se tornando influenciadora digital.

"Agora, você não imaginava que o Brasil ficou com raiva de você entrelaçando com a Pitel?", questionou a apresentadora. Lucas Henrique então levou na boa e falou que o público já o perdoou. "Você é um cara simpático, muito legal, a gente gosta de você, porém você foi muito sacana", disparou a filha de Silvio Santos.

Para quem não sabe ou não lembra, a ex-esposa de Buda, Camila Moura, estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com ele após o ex-brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB

Parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique revelou que está até com dívidas.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quem que não está com muitas propostas de trabalho.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou. Saiba mais aqui.