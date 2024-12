Aos 53 anos, Caco Ciocler celebra graduação em Biologia: 'Formado'

O ator Caco Ciocler exibe canudo de certificação de Biólogo após iniciar a graduação em meio ao isolamento social da covid-19

O ator Caco Ciocler, de 53 anos, decidiu compartilhar com seus seguidores nas redes sociais que se graduou em biologia. Nesta terça-feira, 3, o artista publicou imagens ao lado da família enquanto exibe o diploma: "30 anos depois, formado", escreveu na legenda da publicação.

A publicação reuniu mensagens de carinho de amigos e fãs. A exemplo, o ator e diretor Guilherme Weber parabenizou Caco com uma mensagem: "Que o universo te mantenha sempre curioso e entusiasmado". As atrizes Giovanna Lancellotti e Drica Moraes também deixaram seu apoio, comentando apenas "Parabéns".

Confira, abaixo, as fotos da publicação feita por Caco em seu perfil no Instagram:

Estudos na pandemia

Em meio à pandemia de coronavírus, Caco Ciocler aproveitou o tempo para iniciar a graduação em biologia. “Tinha entrado na faculdade de Biologia semipresencial antes da pandemia começar e eles mudaram algumas matérias. Esse primeiro semestre inteiro foi de matérias que não precisariam ser presenciais. Então, cumpri o primeiro semestre da faculdade e ocupei-me com minha própria casa depois”, contou.

Além dos estudos, o ator tem se dedicado ao trabalho doméstico. “Fui vendo que minha casa precisava de uma série de reparos hidráulicos, elétricos, pintar parede, envernizar as madeiras, limpezas e pequenos consertos e fiz tudo isso sozinho. Aprendi a fazer. Os próprios cuidados da casa me ocupam bastante no dia. Manter a casa limpa, cozinhar, fiz uma horta, uma pequena hortinha”, revelou.

Atualmente, Ciocler é protagonista do filme Passagrana, nova comédia do Disney+. A produção chegou ao catálogo dos streaming no dia 27 de novembro.

A produção acompanha um grupo formado por Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno), que, cansados de viver aplicando pequenos golpes e fugindo da polícia, se veem diante de uma oportunidade de um roubo que poderia tirá-los da rua. No entanto, ao se envolverem com um esquema de policiais corruptos, o plano sai completamente do controle.