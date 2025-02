Caco Ciocler faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é

Caco Ciocler é fotografado pelos paparazzi ao curtir um passeio com a esposa no Rio de Janeiro. Saiba mais sobre eles

O ator Caco Ciocler fez uma rara aparição em público com sua esposa, a psicóloga Paula Cesari. Na noite de domingo, 9, ele e a amada foram flagrados pelos paparazzi após saírem de uma sessão de cinema no Rio de Janeiro. O casal foi visto caminhando lado a lado no caminho para casa.

Caco e Paula assumiram o relacionamento em 2019 e foram morar juntos durante a pandemia de Covid-19. A festa de casamento deles aconteceu em março de 2024 durante uma cerimônia judaica, que é a religião da família dele.

Recentemente, o ator contou à CARAS que não pretendia fazer uma cerimônia de casamento. "Eu sempre falava para Paula: 'amor, mas a gente já é casado, pra quê?' E ela me falou uma coisa tão linda, a cerimônia não é só para a gente, é um lugar onde a gente pode renovar o nossos votos, mas é para os outros, é para a gente espalhar amor", confessou ele, que adorou a experiência de casar. "Foi muito linda, todo mundo ficou muito feliz, todo mundo que estava no casamento falou que estava com saudade de dançar, de celebrar o amor, de voltar a acreditar na união, no ser humano, foi muito legal assim", avaliou.

Caco Ciocler curte passeio com a esposa, Paula Cesari - Foto: Thiago Martins / AgNews

A formatura de Caco Ciocler

O ator Caco Ciocler é formado em Biologia. A formatura dele aconteceu em 2024. "Estava com vontade de voltar a estudar a existência de uma maneira mais concreta, mais palpável", explicou Caco Ciocler à CARAS Brasil. "Estava um pouco cansado das armadilhas do ego, de alguns processos egoicos, em relação a questões e sofrimentos intangíveis que acompanham minha profissão."

O artista conta que se surpreendeu quando percebeu, em meio aos estudos, estar sendo jogado de volta ao "assombro da existência" e, consequentemente, para sua profissão. "Sem dúvida, me tornei um ser humano, artista, ator e diretor melhor, depois da biologia. Porque ela me devolveu isso."

