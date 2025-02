Bruna Marquezine surge ao lado de pet adotado com João Guilherme após término do relacionamento

Após anunciar o fim do relacionamento com João Guilherme, Bruna Marquezine encantou os fãs ao publicar foto de filhote que adotou com o ator

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto de Chihiro, um dos pets que adotou com João Guilherme após viagem para o Japão. Por meio das redes sociais, a atriz, que anunciou o fim do relacionamento com o filho de Leonardo na semana passada, mostrou um momento tranquilho na companhia do cãozinho .

O pequeno Chihiro, da raça Poodle Toy, foi adotado por Bruna Marquezine e João Guilherme junto com Haku, um Miniature Dachshund. Após o término, Chihiro permanece com a atriz, enquanto Haku segue aos cuidados de João, que posou ao lado do filhote no domingo, 23: "Apaixonado pelo pai dele", escreveu na ocasião.

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

Bruna Marquezine com pet adotado com João Guilherme. Foto: Reprodução/Instagram

João Guilherme com pet adotado com Bruna Marquezine. Foto: Reprodução/Instagram

Colunista aponta suposto motivo da separação Bruna Marquezine e João Guilherme

Na última quarta-feira, 19, a assessoria da Bruna Marquezine confirmou a separação da atriz e do ator João Guilherme. Embora o relacionamento já tenha chegado ao fim, novos desdobramentos continuam a surgir. Tanto que a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou detalhes sobre o suposto motivo do término.

A jornalista apontou que parte do motivo para o término do ex-casal teria sido a ida de Bruna Marquezine para a Fazenda Talismã, de propriedade do cantor Leonardo, pai de João Guilherme, onde foi comemorado o aniversário do jovem ator. Ela apontou que teria acontecido uma falta de conexão de Marquezine com a família de João Guilherme.

Segundo a colunista e fontes, Bruna Marquezine é uma pessoa que valoriza muito os laços familiares, e o distanciamento com a família de João Guilherme foi um dos principais motivos para o término do relacionamento. Apesar disso, os dois atores tentaram conversar, mas não conseguiram resolver a situação.

