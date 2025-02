Será? Colunista aponta suposto motivo da separação Bruna Marquezine e João Guilherme

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme têm repercutido nas redes sociais, e uma colunista revela mais detalhes sobre o antigo relacionamento

Na última quarta-feira, a assessoria da Bruna Marquezine confirmou a separação da atriz e do ator João Guilherme. Embora o relacionamento já tenha chegado ao fim, novos desdobramentos continuam a surgir. Tanto que a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou detalhes sobre o suposto motivo do término.

A jornalista apontou que parte do motivo para o término do ex-casal teria sido a ida de Bruna Marquezine para a Fazenda Talismã, de propriedade do cantor Leonardo, pai de João Guilherme, onde foi comemorado o aniversário do jovem ator. Ela apontou que teria acontecido uma falta de conexão de Marquezine com a família de João Guilherme.

Segundo a colunista e fontes, Bruna Marquezine é uma pessoa que valoriza muito os laços familiares, e o distanciamento com a família de João Guilherme foi um dos principais motivos para o término do relacionamento. Apesar disso, os dois atores tentaram conversar, mas não conseguiram resolver a situação.

Decisão de João Guilherme

O término do namoro entre o ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs do ex-casal nesta semana. Com a repercussão em alta, um novo assunto envolvendo o ator ganhou destaque na internet e revelou uma decisão radical de sua parte.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o ator optou por demitir sua equipe e assinar contrato com o time de agenciamento da atriz. A mudança foi uma decisão estratégica para reformular a equipe que trabalhava com ele.

O colunista revelou que a decisão foi tomada no final de 2024, quando João Guilherme encerrou a parceria de 12 anos com seu ex-empresário, Pe Lu (ex-Restart). A partir de então, o ator passaria a ser assessorado pela mesma empresária de Bruna Marquezine.

