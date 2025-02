Bruna Marquezine aposta em novo projeto sobre problemas familiares

Após estrelar como coprodutora na série Amor Da Minha Vida, a atriz Bruna Marquezine embarca em novo projeto para o streaming

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, está focada em uma nova superprodução do streaming MAX . Isso porque a artista começou nesta sexta-feira, 21, as gravações da série Véspera, adaptação do romance homônimo da autora best-seller Carla Madeira. A produção terá ela e os colegas de elenco Gabriel Leone e Camila Márdila como protagonistas.

Bruna esteve recentemente em Amor da Minha Vida, da Disney+, com cenas de envolvimento intenso e explícitas.

Ainda sem previsão de estreia, a série é escrita por Ângela Chaves e Mariana Torres, com oito episódios e gravações em São Paulo e Minas Gerais. A produção irá contar a história dos gêmeos Caim e Abel, interpretados por Leone, repleta de reviravoltas. Após Vedina, papel de Márdila, abandonar seu filho, vários segredos de família, relacionamentos e dilemas morais vão ganhar forma.

Término com João Guilherme

Na última quarta-feira, 19 o rompimento entre João Guilherme e Bruna Marquezine deu o que falar. A assessoria de ambos confirmou o fim do romance com um comunicado oficial: “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”.

