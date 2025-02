Bruna Marquezine e João Guilherme reaparecem na web após anúncio da separação

Recém-separados, Bruna Marquezine e João Guilherme compartilham selfies para os fãs no domingo de pré-carnaval

Recém-separados, a atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme agitaram as redes sociais neste domingo, 23, com uma rara aparição deles na web. Discretos quando estão de folga, os dois aproveitaram o momento para compartilharem novas selfies.

Em seu perfil, Bruna apareceu em uma foto tirada no reflexo da janela enquanto renovava o bronzeado. Ela exibiu sua beleza impecável ao usar biquíni amarelo em uma varanda com vista deslumbrante.

Por sua vez, João arrancou suspiros dos fãs ao surgir sem camisa em uma selfie com seu cachorro. Ele posou deitado no sofá ao lado do pet e olhando diretamente para a câmera na hora do clique.

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

João Guilherme fez mudança na equipe antes da separação

O fim do namoro do ator João Guilherme com a atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs do ex-casal nesta semana. Com a repercussão em alta, um assunto envolvendo o ator surgiu na internet e mostrou uma decisão radical dele.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o ator decidiu demitir sua equipe para assinar contrato com a equipe de agenciamento da atriz. A decisão dele teria sido tomada para mudar o time que trabalhava ao seu lado.

O colunista apontou que a decisão aconteceu no final de 2024 e ele encerrou a parceria com seu ex-empresário, que era o seu tio Pe Lu (ex-Restart), após 12 anos de parceria. Com isso, o artista passaria a ser assessorado pela mesma empresária de Bruna Marquezine.

Leia também: Dossiê? Relatório teria influenciado em separação de Bruna Marquezine, diz colunista