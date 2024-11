Bruna Marquezine revela que falava que nunca ia ficar com João Guilherme

Em brincadeira com os amigos, Bruna Marquezine faz revelação sobre o atual namorado, João Guilherme: ‘Falava que nunca ia'

A atriz Bruna Marquezine arrancou risadas dos amigos da série Amor da Minha Vida, da Disney, ao fazer uma revelação envolvendo o namorado, João Guilherme. Eles participaram da brincadeira do ‘Eu Nunca’ com o elenco da série e uma pergunta fez a artista revelar que já ‘pagou a língua’.

Em um momento da brincadeira, Sophia Abrahão disse: ‘Eu paguei a língua dizendo que nunca ficaria com alguém e fiquei’. Então, Bruna reagiu e pegou na mão do namorado. Ela disse: “Falava que nunca ia ficar, e fiquei. Falava que nunca ia namorar, e namorei”.

João e Bruna assumiram o namoro há poucos meses e estão vivendo intensamente a fase inicial do relacionamento. Desde que tornaram o romance público, eles não se desgrudam e estão sempre juntos nos eventos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

João Guilherme entrega noite quente com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, que foi ao ar no GNT, e recordou uma noite especial que viveu com Bruna Marquezine. Ao lado de Sabrina Sato, o artista compartilhou uma experiência marcante que teve com a amada, depois de um jantar com ostras que apimentou a relação.

Durante a atração, Sabrina Sato questionou: “Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante”. Em resposta, o filho de Leonardo contou sobre um jantar especial que teve Bruna Marquezine.

"Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos", iniciou ele. Que continuou: "Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida"."Entendemos!", reagiu Sabrina.

E joão continuou contando: "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", disse João.

E Sabrina quis saber se os ingredientes do jantar tinham relação com as sensações descritas. “É, comemos ostras lá (risos)”, respondeu o irmão de Zé Felipe. Apesar de não ter comprovação científica, o alimento é conhecido como afrodisíaco.

Leia também: João Guilherme e Bruna Marquezine roubam a cena durante noitada no RJ