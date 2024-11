Giovanna Lancellotti abre álbum do feriado em que aparece ao lado do noivo

“Um feriado delicioso", escreveu Giovanna Lancellotti; a atriz compartilhou uma série de fotos em suas redes nesta terça-feira, 19

Giovanna Lancellotti aproveitou o feriado em um cenário cercado por natureza e de amor. Nesta terça-feira, 19, a atriz compartilhou em suas redes sociais, alguns registros em que aparece ao lado do noivo, Gabriel David.

"Era uma vez… Um feriado delicioso", ela escreveu na legenda. O carrossel conta com fotos de paisagens, do casal cavalgando pelas montanhas, brincando com os cachorros, jogando cartas e, é claro, em clima de romance.

Os fãs do casal elogiaram os cliques nos comentários: “Que delícia de feriado!”, escreveu uma, “Mas gente, que tudo, amo!”, comentou outra, “Amei! Ligação total com a natureza e com os seres mais amáveis do planeta!”, disse uma terceira.

Giovanna e Gabriel estão juntos desde 2021 e, em março deste ano, o empresário a pediu em casamento durante uma viagem. Nas redes sociais, ela comemorou o momento compartilhando um clique da aliança de noivado e estão com o casamento previsto para 2025.

No Dia da Amazônia, Giovanna Lancellotti reflete sobre preservação

Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para refletir sobre a preservação da Floresta Amazônica. Em homenagem ao Dia da Amazônia, a atriz resgatou uma sequência de fotos de suas viagens no destino.

"5 de setembro - DIA DA AMAZÔNIA! Pulmão do mundo. Nosso maior patrimônio. Me entristece pensar que no dia de hoje não temos motivos para comemorar, visto que sua vida, fauna e flora estão em chamas", iniciou.

Na sequência, Gi Lancellotti relembrou como foram suas passagens pelo local. "Quantas coisas já vivi nesse lugar tão especial… visitas boas, ruins, a filmagem de um longa inteiro… que potente e forte é essa nossa natureza. Queria muito (muito mesmo) que as pessoas, e, principalmente os governantes, tivessem mais consciência e cuidado com a nossa maior riqueza. Que a protegessem mais", refletiu ela.

E continuou: "Vejo vídeos de gente colocando fogo, de animais morrendo e sofrendo com queimaduras, de senhoras árvores em chamas dos pés à cabeça, de comunidades indígenas e ribeirinhas tendo que abandonar suas casas…que angústia sinto. Mas ainda sim.. 5 de setembro. Dia da Amazônia".