Após encontro em Salvador, Giovanna Ewbank homenageia Vini Jr

‘Nossos filhos vibram com a sua existência’, escreveu Giovanna Ewbank em suas redes sociais em post compartilhado nesta terça-feira, 19

Giovanna Ewbank tem curtido dias em Salvador com a família e na última terça-feira, 19, a influenciadora levou os filhos para um encontro com o jogador Vini Jr, que chegou à capital baiana no início da semana para o jogo contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, e aproveitou para rever amigos.

Após o encontro, a apresentadora, que é mãe de três, publicou o registro com o craque e fez uma homenagem sem economizar elogios: “Salvador, na Semana da Consciência Negra, recebeu um dos nossos maiores orgulhos: @vinijr. Jogando pela Seleção Brasileira, aqui, onde a força e a resistência do nosso povo brilham mais forte. É impossível não sentir o peso e a potência desse momento. Estar com ele nesse dia com a nossa família foi muito simbólico. Vini Jr é gigante e representa a luta antirracista", escreveu.

A esposa de Bruno Gagliasso ainda destaca o quanto o jogador é importante para seus filhos, que são grandes fãs: "Nossos filhos, assim como nós, vibram com a sua existência e representatividade”, diz a atriz.

O jogador, que sofrendo diversos ataques racistas, é um símbolo de resistência para, que também passaram por um triste episódio de racismo. "Vini Jr. não é só um craque em campo, ele é o símbolo da resistência. Ele é uma grande inspiração e voz para milhões. E aqui, em Salvador, onde a ancestralidade ecoa em cada canto, ele nos lembrou que a luta continua, mas também que estamos vencendo! Obrigada, Salvador, por esse momento inesquecível. Obrigada, Vini, por ser tão gigante dentro e fora de campo", finalizou a homenagem.

