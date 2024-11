Preta Gil se emociona ao falar sobre o filme ‘Ainda Estou Aqui’: 'Precioso'

Preta Gil relembrou período da ditadura militar e emociona ao falar sobre o filme ‘Ainda Estou Aqui’, afirmando que a obra é histórica

A cantora Preta Gil foi às redes sociais compartilhar suas impressões sobre o filme 'Ainda Estou Aqui', destacando a relevância histórica da obra. O longa, dirigido por Walter Salles, retrata os desafios enfrentados durante a ditadura militar no Brasil, tema que toca profundamente a artista, já que seus pais, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, foram exilados nesse período.

"Um filme precioso, um documento histórico muito importante para que a gente nunca esqueça o que aconteceu nesse país nos anos 60 e 70. Para mim, é tocante porque meus pais foram exilados. Uma história muito nossa que vale a pena ser exaltada", declarou Preta.

Além de elogiar a narrativa, Preta destacou as atuações de Fernanda Torres e Selton Mello, protagonistas do filme. "Falar da Nanda, não tenho nem palavras para descrever. É tão lindo, tudo, a delicadeza, a leveza, a beleza da interpretação dela e do Selton, comovente. E dona Fernadona... assistam só, todo o elenco, vamos prestigiar o cinema brasileiro", acrescentou a artista.

Adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres/Fernanda Montenegro), mãe de Marcelo, mulher que enfrentou a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970. O longa mostra ainda a passagem dos anos, quando ela teve o diagnóstico de Alzheimer, e um relato de sua vida com a doença.

Fernanda Torres bate 1 milhão de curtidas em foto no perfil oficial do Oscar

Fernanda Torres (59) tem feito sucesso no mundo inteiro com o filme Ainda Estou Aqui. Protagonista do longa-metragem, a atriz teve uma foto publicada no perfil oficial do Instagram do Oscar, intitulado The Academy, e o registro já acumula 1 milhão de curtidas —ultrapassando diversas estrelas internacionais que também tiveram cliques compartilhados na rede social.

O perfil da Academia compartilhou fotos de outros 25 atores que marcaram presença no Governors Awards, evento que aconteceu no último domingo, 17. Fernanda Torres acumula mais curtidas em menos de 24 horas do que todas as outras estrelas e, com isso, fez com que os brasileiros tivessem ainda mais por sua indicação ao prêmio de Melhor Atriz.