Manu Bahtidão sofre prejuízo de R$ 400 mil poucas horas antes de gravar DVD

A cantora Manu Bahtidão realizou a gravação do seu DVD nesta quarta-feira, 20, e revelou que foi roubada na madrugada. Saiba o que ela perdeu

A cantora Manu Bahtidão surpreendeu ao contar que foi roubada e teve um prejuízo enorme poucas horas antes da gravação do seu DVD em São Paulo. Nesta quarta-feira, 20, ela reuniu seus fãs e amigos para a gravação do seu projeto audiovisual, mas levou um susto ao chegar no local e descobrir que alguns equipamentos foram roubados durante a madrugada.

Em entrevista para o colunista Leo Dias, Manu contou que alguém roubou 5 microfones dos seus equipamentos. Ela disse que os microfones foram personalizados e preparados especialmente para a gravação, mas foram roubados.

A cantora revelou que teve um prejuízo estimado em R$ 400 mil. “Roubaram os meus cinco microfones de madrugada. Já está investigando, é muito caro… Uns R$ 400 mil em prejuízo. Quando eu cheguei aqui me falaram e eu desabei, chorei, gritei… Tinha mandado pintar e estava tudo organizado com as roupas. Era microfone dourado, prata, branco… Eu pensei em tudo”, declarou.

Carreira de Manu Bahtidão

Em entrevista no programa Eliana, no SBT, Manu Bahtidão falou sobre o início de sua carreira e os conselhos que recebeu. "Cantava gospel, depois fui para o forró. Tinha uma vizinha, a irmã Socorro, que me levava para os cultos da igreja. Ela que me falou: ‘minha filha, aprenda uma música para você poder cantar que o pastor vai te dar uma oportunidade’. Pedi para o meu pai, ele comprou uma fita K7, eu aprendi os louvores da Cassiane e cantei. Saí de casa com 14 anos para trabalhar em banda. Foi muito perrengue, já fui esquecida em viagem, já voltei em caminhão", disse ela.

Além disso, a cantora contou o que faz para lidar com as críticas e rebateu os rumores de que teria rivalidade com a cantora Joelma. "Coach. Tem que ter. Nos dias de hoje, com tanta gente destilando ódio de graça... Infelizmente tem muita gente que se disfarça de fã para atacar as pessoas. Mas é verdade, sou muito atacada pelos fãs dela [Joelma], inclusive já até furaram pneu de carro meu, mandaram mensagem ameaçando. Eles acham que a gente tem uma rivalidade. Colocaram na cabeça... Isso nunca aconteceu. Quando a gente se encontra ela é uma querida comigo, sempre foi maravilhosa", afirmou.

