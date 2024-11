Você viu? Direção de A Fazenda muda a regra da formação da roça

Acabou a bagunça! Direção de A Fazenda 16 coloca ordem na formação da roça e muda uma regra que deixa o jogo confuso

O reality show A Fazenda 16, da Record, é um sucesso de audiência na emissora, mas uma questão deixava o público confuso nas noites de formação da roça. Desde o início da temporada, as noites de terça-feira tinham longas discussões e justificativas na hora dos peões se defenderem dos votos que receberam. Agora, isso não vai mais acontecer porque a direção mudou a regra.

Na noite de terça-feira, 19, o público já sentiu a mudança na formação da roça da semana. A direção decidiu que os peões não ter o tempo livre para argumentarem por um longo período. A partir de agora, os participantes vão ter apenas 1 minuto para a defesa do voto. Eles terão que respeitar o tempo da réplica para que o programa fique mais organizado.

Inclusive, a direção colocou um relógio na tela para o público acompanhar o tempo de cada um. A decisão vai facilitar que o público entenda as discussões dos peões e a roça siga dentro do cronograma previsto.

Quem está na roça da semana?

A nona roça de A Fazenda 16 foi formada com a presença de Babi, Sacha, Albert e Gui. A fazendeira Luana indicou Babi para o primeiro banquinho. Logo depois, Sacha foi o mais votado pelos peões. Então, Albert foi para a roça por causa do Poder Laranja. E Gui foi quem sobrou no Resta Um.

Albert não poderá disputar a prova do fazendeiro e apenas Babi, Sacha e Gui possuem a chance de escapar da roça.

Gizelly foi eliminada na oitava roça

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Gizelly Bicalho. Ela foi eliminada na noite desta quinta-feira, 14, ao receber apenas 20,02% dos votos do público na oitava roça da temporada.

Na berlinda, ela enfrentou a preferência do público contra Vanessa Carvalho e Flora Cruz. Vale lembrar que Gizelly foi parar na roça por causa do voto do fazendeiro Sacha Bali.

"Eu pirei mesmo. Eu estava pedindo socorro. Aquele homem [Sacha Bali] é a pior pessoa que eu já conheci na vida. O meu braço doendo e as pessoas duvidando de mim. Eu vim de lugares que eu tinha pessoas que me amavam de verdade, aqui dentro eu perdi todo mundo que gostava de mim de verdade", disse ela.