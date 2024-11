Ex-namoradas de Liam Payne se despedem do cantor durante o funeral na Inglaterra

Ex-namoradas de Liam Payne, Kate Cassidy e Cheryl foram ao funeral do cantor para o último adeus junto com a família e amigos

O funeral do cantorLiam Payne reuniu amigos e familiares na Inglaterra nesta quarta-feira, 20, para o último adeus para o artista. Inclusive, duas ex-namoradas dele foram ao cerimonial para prestarem suas homenagens. Cheryl, mãe do filho dele, e Kate Cassidy, última namorada do cantor, estiveram no local para a despedida.

Com looks pretos em sinal de luto, as duas foram fotografadas ao chegarem na capela onde aconteceu uma cerimônia religiosa em memória de Payne, que faleceu no dia 16 de outubro em Buenos Aires, Argentina. Elas foram amparadas por amigos que estavam no local.

Cheryl é a mãe de Bear, de 7 anos, único filho e herdeiro de Liam Payne. Os dois viveram um relacionamento entre 2016 e 2018 e criavam o filho em comum acordo. Agora, ela assume sozinha a criação do menino.

Por sua vez, Kate foi a última namorada de Liam Payne. Ela estava com ele em Buenos Aires poucos dias antes da morte do cantor, mas ela viajou antes dele para casa e ele ficou sozinho na América do Sul. Juntos desde outubro de 2022, os dois tinham planos de se casarem no futuro e trocavam juras de amor com frequência.

Cheryl - Foto: Getty Images

Kate Cassidy - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONTIGO! (@tocontigo)

Kate Cassidy fez homenagem após a morte de Liam Payne

Namorada de Liam Payne (1993-2024), Kate Cassidy falou pela primeira vez sobre a morte do cantor. Ele faleceu aos 31 anos de idade ao cair da varanda de um hotel na Argentina no início da semana. Agora, a jovem escreveu seu primeiro depoimento sobre a dor do luto.

No dia 18 de outubro, Kate falou sobre a saudade que sente dele e a tristeza por sua morte. No início da mensagem, ela pediu respeito neste momento de luto. “Estou completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que vocês me deem espaço para passar por isso”, disse ela.

Logo depois, ela escreveu um recado para Liam. “Meu anjo. Você é tudo. Quero que saiba que te amei incondicionalmente e completamente. Continuarei a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam”, escreveu.

Vale lembrar que o pai de Cassidy já falou sobre como a filha está lidando com a perda do namorado. “Ela está sofrendo muito, de luto. Fiquei acordado a noite toda, por preocupação. Kaitlin nem sequer está aqui, está na Flórida”, disse ele.