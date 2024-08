Bruna Marquezine abre álbum de aniversário: 'Festa Junina todo mês'

Para celebrar seus 29 anos no Brasil, Bruna Marquezine promoveu uma "Festa Junina" com direito à comidas e roupas típicas

Bruna Marquezine exibiu alguns cliques de sua festa de aniversário, que aconteceu na última semana, nesta segunda-feira (19). A artista promoveu um "Festa Junina" fora de época, da qual ela não esconde que é amante, celebrando seu dia com quitutes e convidados vestidos com trajes típicos da festa, que comumente é feita me junto, podendo se estender para julho.

"A gente precisa normalizar festa junina todo mês", brincou Bruna na legenda. Nas imagens, a artista mostrou que aproveitou do bom e do melhor durante a celebração. A começar pelos drinks, pelas comidas típicas, já que posou comendo uma maçã do amor e também da companhia de amigos célebres, como é o caso de Sasha Meneghel e Pocah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Nos comentários, fãs e pessoas próximas à artista elogiaram a escolha do tema: "Sua Festa Junina é a 'meió' que tem. Perfeita com os cachorros, perfeita", escreveu João Guilherme, com quem a artista vive um romance discreto. "Ah esse carrossel está perfeito", escreveu Sasha sobre a escolha das imagens. "Eu vou em todas!", brincou Maisa sobre a possibilidade de ter Festa Junina em todos os meses. "Eu fico tão feliz em te ver leve desse jeito. Que sua vida seja sempre assim, leve!", comentou uma admiradora.

Há 1 ano atrás, Bruna estreiava em Hollywood

Além de ser o mês de seu aniversário, agosto também marca um acontecimento mais que especial na vida da artista. Bruna, que já era reconhecida no exterior por seu talento em produções brasileiras, se tornou uma estrela de Hollywood ao participar do elenco de Besouro Azul, filme da DC.

O filme baseado nos quadrinhos conta a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), um jovem que se torna um super-herói por acidente na tentativa de ajudar a milionária misteriosa Jenny Kord (Bruna Marquezine), que se torna sua principal aliada e interesse romântico

Nas redes, Xolo fez uma postagem emotiva sobre o filme que foi curtida por Bruna: "Feliz 1 ano para 'Besouro Azul'. Esse filme significa o universo para mim. Um brinde a todos que ajudaram a criá-lo, é preciso deste bando. Com amor, Jaime", escreveu o artista.