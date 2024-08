João Guilherme revela novidade em meio ao romance com Bruna Marquezine: ‘Nossa casa’

Tá ficando sério? João Guilherme exibe as reformas em sua nova casa e posa com o cachorrinho que adotou com Bruna Marquezine

Nesta sexta-feira, 16, João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar uma novidade sobre sua vida pessoal. Em meio ao romance com Bruna Marquezine, ele surpreendeu os seguidores ao mostrar o andamento das reformas em sua nova mansão e posou com o cachorrinho que adotou junto com a artista, destacando que esta é a casa deles em São Paulo.

Nos stories do Instagram, João Guilherme posou em um cômodo que está em reforma. Embora não tenha revelado muitos detalhes, o ator mostrou que o espaço é amplo e está passando por alterações na parte elétrica, além de possuir várias imagens da planta coladas na parede para indicar como deve ficar a futura residência após as obras.

No clique, João Gui também aparece segurando um cachorrinho, que adotou recentemente com sua suposta namorada, Bruna Marquezine. Na legenda, o filho do cantor sertanejo Leonardo contou que esse é o novo lar deles: “Conhecendo nossa casa nova”, escreveu o ator e cantor, sem compartilhar se pretende receber mais uma moradora na residência.

João Guilherme compra casa em meio ao romance com Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bruna e João apresentaram os novos membros da família: dois pets. Inclusive, o casal já levou os bichinhos para conhecer familiares e amigos próximos, e até apareceram em uma foto. Eles decidiram ter um cachorrinho para cada um e os bichinhos foram adotados após a viagem especial, o que seria uma forma de marcar este momento. Agora, um dos cães deve se mudar para casa do ator.

Vale destacar também que João se mudou há pouco tempo. No ano passado, ele deu adeus a seu antigo apartamento, que foi o primeiro onde morou sozinho: "Casa vazia. Tô de mudança, família. E ficou até maior esse apartamento depois que tiraram as coisas. Foi bom o tempo em que vivemos aqui", disse na época. Já Bruna é dona de uma cobertura milionária no Rio de Janeiro.

Bruna Marquezine adia o sonho de ter filhos:

Bruna Marquezine não esconde que um dos maiores sonhos de sua vida é formar sua família. No entanto, a atriz surpreendeu ao compartilhar que decidiu adiar esse desejo, pelo menos por agora. Em entrevista à Vogue, Bruna abriu o coração e revelou que, embora formar sua própria família seja um grande sonho, ela acredita que ainda não é o momento.

“Mas agora eu acho que eu quero continuar trabalhando com gente que eu admiro e me sentindo desafiada. Quero fazer um personagem que a minha mãe não me reconheça”, Bruna contou que deve continuar a focar em sua carreira com alguns projetos nacionais à caminho, que podem adiar os planos de ter filhos e sua própria fazenda.