Bolo de casamento de Larissa Manoela foi inspirado no vestido dela. Veja a foto!

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17. Os pombinhos tiveram o primeiro casamento há exatamente um ano e também realizaram uma cerimônia especial durante viagem para a Tailândia. Agora, nesta quinta-feira, 19, a atriz compartilhou detalhes do bolo da celebração.

Para deixar a festa ainda mais bonita, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com cinco andares na cor branca. Segundo a atriz, a inspiração foi o seu vestido de casamento. "Obra de arte perfeita e deliciosa. Inspirada no meu vestido", escreveu ela ao compartilhar uma foto do item.

Já a confeitaria que fez o bolo deu mais detalhes. "E para esse casal querido, nós criamos um bolo cheio de personalidade, inspirado no vestido de noiva da Larissa: um bolo impactante que se destaca em meio à decoração linda. A ideia era criar essas flores gigantes, inspiradas na saia do vestido, tudo feito em açúcar, 100% comestível!". "Uma obra de arte. Perfeito", comentou Larissa na publicação.



Vale lembrar que, para a cerimônia, Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante.

Logo depois da cerimônia, ela trocou o modelito e surgiu com o seu segundo vestido de noiva do dia.

Veja as fotos do bolo:

larissa Manoela exibe vídeo oficial de seu terceiro casamento com André Luiz Frambach

Na última quarta-feira, 18, a artista compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais. O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos apaixonados e a emoção dos convidados. Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi o grande 'sim' do casal. "Nossa benção matrimonial", escreveu ela na legenda. Veja mais!

