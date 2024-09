Bia Miranda se pronuncia após declaração polêmica do ex: 'Te sustentava'

Eita! A influenciadora Bia Miranda se pronunciou após seu ex-namorado acusá-la de traição e cárcere privado durante relacionamento

A influenciadora digital Bia Miranda rompeu o silêncio e se pronunciou após seu ex-namorado, Gabriel Roza, mencioná-la durante entrevista à Deborah Albuquerque. Na ocasião, o rapaz informou que a neta de Gretchen o traiu diversas vezes durante o relacionamento, além de deixá-lo em cárcere privado.

Na tarde deste sábado, 7, Bia usou as redes sociais para rebater as acusações do ex-companheiro. Em seus stories no Instagram, a influenciadora mencionou que já errou bastante no passado ao confessar que o traiu.

Ela, no entanto, afirmou que Gabriel está querendo mídia em cima de seu nome, uma vez que trouxe o assunto à tona após 3 anos de separação. Bia Miranda ainda negou que tenha mantido o rapaz em cárcere.

"Uma coisa você não mentiu. Você sempre foi corno. Não tenho orgulho disso, e como eu sempre falo, errei muito no passado. Todo mundo já errou muito. Eu te traí muito. Mas você aceitava. Por que? Porque eu te sustentava. Você aceitava tudo", disparou a ex-participante de 'A Fazenda 14'.

"Agora, falar que eu te deixava em cárcere privado? Está se achando muito. Então eu sou essa pessoa horrível, de coração ruim, por que ficou comigo? E olha que você já aceitava [as traições] antes mesmo de eu ter dinheiro. O dinheiro só ajudou você a aceitar mais ainda", completou Bia Miranda.

Por fim, a influenciadora ressaltou que não se orgulha de ter errado no passado, mas que decidiu abordar o assunto publicamente após o ex-namorado trazer à tona. "Já se passaram 3 anos, Gabriel, faz tanto tempo que não falo de você. Dá para ver que você só consegue aparecer falando de mim. Chega, está feio, supera", declarou.

Vale lembrar que Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram a relação em março de 2023.

