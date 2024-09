Ex de Bia Miranda surge em motel com outra mulher horas após anunciar término

Vida que segue? Poucas horas após anunciar término do namoro com Bia Miranda, Gato Preto compartilha fotos com outra mulher em motel

Neste domingo, 29, Samuel Sant'anna, o Gato Preto, surpreendeu seus seguidores ao anunciar o término de seu namoro com Bia Miranda. Apenas algumas horas depois de revelar o fim do relacionamento, o influenciador digital mostrou que já seguiu em frente e publicou fotos em um motel ao lado de outra mulher.

Nos stories de seu Instagram, Gato Preto compartilhou uma selfie confirmando que estava solteiro. Pouco depois, o influenciador também publicou cliques de uma cama em um motel, onde aparecia com uma mulher de costas. Além disso, ele postou uma selfie com a nova affair, mas cortou o rosto dela, mantendo sua identidade em mistério.

Para completar, Gato compartilhou algumas mensagens que recebeu dos seguidores e confirmou que ‘seguiu em frente’ e agora vai aproveitar a vida de solteiro: “Vamos viver? Já era, vocês tem que entender posso começar a viver? Eu namorando sou mil grau mano. Agora eu solteiro. Hahahaha”, o influenciador digital escreveu para falar sobre o término.

Vale lembrar que Bia Miranda e Gato Preto anunciaram o relacionamento há pouco mais de um mês, após a influenciadora e ex-participante de ‘A Fazenda’ terminar o namoro com DJ Buarque. Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, o influenciador digital se destacou com seus vídeos de dicas e humor sobre relacionamentos.

Bia Miranda é pega de surpresa com término:

Neste domingo, 29, o influenciador digital Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, surpreendeu ao anunciar o término de seu namoro com Bia Miranda. Aliás, a separação pegou até mesmo a influenciadora de surpresa. Em suas redes sociais, ela confessou não entender o motivo do fim do namoro, que aconteceu após uma confusão na balada.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Bia relatou que estava na balada com o namorado e alguns amigos quando ele começou a passar mal por conta do calor no local. Depois, a influenciadora compartilhou que recebeu um convite para ir a um camarote aberto, mas decidiu continuar a noite com seus amigos, o que não agradou ao influenciador; confira o relato.