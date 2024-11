Ben Affleck elogia ex-esposa Jennifer Lopez em entrevista

Ao que parece, Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm uma boa relação profissional e o ator até elogiou a ex durante uma entrevista

Ao que parece, Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm uma boa relação profissional mesmo após o divórcio. Durante um evento de divulgação do filme Small Things Like These, o ator foi questionado sobre as diferenças entre este longa e Unstoppable (filme produzido por ele e estrelado pela cantora).

Na resposta, o famoso fez questão de elogiar a ex-esposa. "Unstoppable é um filme muito diferente deste, mas de certa forma está igualmente enraizado na paixão de artistas realmente talentosos. Billy Goldenberg e Jennifer Lopez, todos estavam realmente apaixonados por este filme", disse ele ao Entertainment Tonight.

Ben continuou exaltando a dedicação do elenco. "Isso fala de um certo tipo de coisa que acho que nos atrai. Nós realmente acreditamos no poder de contar histórias quando as pessoas envolvidas estão profundamente ligadas à história. Jennifer é espetacular", afirmou.

Solteirice

Ao que parece, a fila já andou para Jennifer Lopez. A cantora finalizou o seu divórcio com Ben Affleck em agosto deste ano e só está pensando em olhar para a frente.

De acordo com uma fonte da revista In Touch Weekly, a artista está disposta a esquecer o seu marido e tem contado com a ajuda de garotos mais jovens para ajudá-la nessa missão.

O informante ainda afirmou que JLo está desesperada para esquecer o casamento falido e tem adorado se divertir com os garotões.

"Ela já deu uma chance para que esses pedaços de mal caminho fossem selecionados e servidos a ela. Ela sempre foi muito respeitosa e leal a Ben, mesmo quando ele a abandonou, mas agora isso é passado. Ela está desesperada para esquecer Ben e para superar a angústia que ele a fez passar. A melhor forma de fazer isso é se divertir um pouco com esses garotos jovens e sensuais", contou a fonte.

