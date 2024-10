Jennifer Lopez tem saído com garotos jovens após divórcio de Ben Affleck

Ao que parece, a fila andou para Jennifer Lopez. A cantora tem saído com garotos mais jovens após finalizar o seu divórcio com Ben Affleck

Ao que parece, a fila já andou para Jennifer Lopez. A cantora finalizou o seu divórcio com Ben Affleck em agosto deste ano e só está pensando em olhar para a frente.

De acordo com uma fonte da revista In Touch Weekly, a artista está disposta a esquecer o seu marido e tem contado com a ajuda de garotos mais jovens para ajudá-la nessa missão.

O informante ainda afirmou que JLo está desesperada para esquecer o casamento falido e tem adorado se divertir com os garotões.

"Ela já deu uma chance para que esses pedaços de mal caminho fossem selecionados e servidos a ela. Ela sempre foi muito respeitosa e leal a Ben, mesmo quando ele a abandonou, mas agora isso é passado. Ela está desesperada para esquecer Ben e para superar a angústia que ele a fez passar. A melhor forma de fazer isso é se divertir um pouco com esses garotos jovens e sensuais", contou a fonte.

Feliz sozinha

Em uma nova entrevista, Jennifer Lopez abriu o jogo - e o coração - e falou sobre sua vida pessoal e as mudanças que vem enfrentando nesse ano. Isso porque a cantora está recém divorciada do astro de cinema Ben Affleck.

"É um processo que dura a vida toda", disse sobre sua busca contínua por autocompreensão, "Acho que é isso que eu amo na vida: que não há ponto de chegada. Só há como melhorar e crescer se você quiser. É crescer ou morrer, e eu não quero fazer a parte da morte".

Jlo falou como anda o coração e se planeja seguir em frente com alguém: "Agora estou animada, quando você diz que vai ficar sozinha. Sim, não estou procurando ninguém, porque tudo o que fiz nos últimos 25, 30 anos, estando nessas diferentes situações desafiadoras, o que eu posso fazer quando sou apenas eu voando sozinha... e se eu estiver livre?", refletiu.

Já o ex-marido da cantora, parece que já está pronto para viver novas experiências, pelo menos é isso o que os rumores afirmam. Segundo o tabloide Page Six, o novo affair do ator com Kick Kennedy começou quando o artista ainda estava no processo de separação com Jennifer. As especulações do fim do casamento dos dois vinham desde o início do ano e só se confirmaram recentemente.

