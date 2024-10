Depois de separação, Jennifer Lopez diz que está feliz por estar sozinha

‘Não estou procurando por ninguém’, afirmou a cantora em nova entrevista; Jennifer Lopez e Ben Affleck ficaram casados por dois anos

Em uma nova entrevista publicada nesta quarta-feira, 09, Jennifer Lopez abriu o jogo - e o coração - e falou sobre sua vida pessoal e as mudanças que vem enfrentando nesse ano. Isso porque a cantora está recém divorciada do astro de cinema Ben Affleck.

"É um processo que dura a vida toda", disse sobre sua busca contínua por autocompreensão, "Acho que é isso que eu amo na vida: que não há ponto de chegada. Só há como melhorar e crescer se você quiser. É crescer ou morrer, e eu não quero fazer a parte da morte".

Jlo falou como anda o coração e se planeja seguir em frente com alguém: "Agora estou animada, quando você diz que vai ficar sozinha. Sim, não estou procurando ninguém, porque tudo o que fiz nos últimos 25, 30 anos, estando nessas diferentes situações desafiadoras, o que eu posso fazer quando sou apenas eu voando sozinha... e se eu estiver livre?", refletiu.

Já o ex-marido da cantora, parece que já está pronto para viver novas experiências, pelo menos é isso o que os rumores afirmam. Segundo o tabloide Page Six, o novo affair do ator com Kick Kennedy começou quando o artista ainda estava no processo de separação com Jennifer. As especulações do fim do casamento dos dois vinham desde o início do ano e só se confirmaram recentemente.

Recentemente, o portal revelou que Kick e Ben se conhecem desde antes do artista se envolver com Ana de Armas, com quem teve um relacionamento de um ano, entre 2020 e 2021. Além disso, Kick teria ficado chateada com a decisão dos atores de morarem junto.

Comportamento de Ben Affleck após divórcio preocupa amigos

O comportamento de Ben Affleck após o término do seu casamento com Jennifer Lopez tem deixado os amigos do ator muito preocupados. O astro não deseja reatar o relacionamento, mas tem adorado estar no centro das atenções.

De acordo com fontes da revista In Touch Weekly, Ben trocou o seu vício em substâncias e agora é viciado em amor. "Ben tem uma personalidade fraca para vícios. Muitas pessoas acham que ele está sóbrio, mas, na verdade, ele só trocou os vícios e agora é viciado em amor. Obviamente ele está curtindo o barato dessas idas e vindas com J-Lo, ainda que sua intenção seja apenas se divertir um pouco", contou o informante.