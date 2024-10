Beatriz Reis muda o visual e impressiona com nova cor de cabelo: 'Glamour'

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis usou as redes sociais nesta sexta-feira, 03, para compartilhar que clareou os fios. Veja o resultado!

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis, a Bia do Brás, decidiu mudar o visual! Nesta sexta-feira, 04, ela usou as redes sociais para compartilhar que está com as madeixas mais longas e também optou por iluminar os fios.

"Aderi ao EASY CHIC. Gostaram? Ele é o único que consegue fazer essa mágica nos meus cabelos! Vocês gostaram danados?", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Vale lembrar que a tendência easy chic combina diferentes técnicas, clareando o tom de fundo do cabelo e criando uma conexão com as mechas free hands (mãos livres).

Nos comentários, não faltaram elogios. "Bia sua beleza é única e não falo somente do externo não! Você brilha mulher", disse uma. "Ela realmente é uma caixa de surpresas,consegue deixar os moranguetes paralisados com tanta novidades!", comentou outro. "Eu estou completamente apaixonada! Quanta beleza, elegância, plenitude! Sustentando o carão com glamour!!! Que mulher", escreveu uma terceira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis revela se conseguiu realizar sonho de aposentar os pais

Assim que entrou no Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis compartilhou seu objetivo de usar o prêmio do programa para transformar a vida de sua família. Apesar de não ter conquistado o primeiro lugar no reality show, ela alcançou sua independência financeira e realizou o sonho de aposentar os pais.

Em entrevista à Quem, Beatriz admitiu que não imaginava que esse desejo se tornaria realidade tão cedo: "A minha ficha quer cair, mas não cai (risos). É aquela sensação de sonho mesmo. Minha ficha não caiu até hoje porque está sendo muito melhor do que imaginei”, disse a ex-vendedora, que estreou na novela 'Família é Tudo' da Globo.

Na sequência, Bia detalhou como a vida da família mudou após o programa: "Minha mãe já está escolhendo o plano de saúde dela. Nunca tivemos plano de saúde. A gente sempre se tratou no postinho de saúde, na rua de casa. É um sonho e falei para a minha mãe: 'escolhe o que você quiser, e põe todo mundo”, ela contou. Leia mais'