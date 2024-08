Bárbara Borges iniciou curso de psicologia após superar traumas: 'Quero ajudar outras pessoas'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Bárbara Borges fala sobre decisão de iniciar graduação em psicologia após experiências marcantes

Bárbara Borges (45) tem brindado as novidades em sua vida e carreira, com o início do curso de psicologia. Depois de ter experiências marcantes na teledramaturgia, agora ela quer proporcionar mudança na vida das pessoas através do cuidado com a saúde mental, assim como ela passou. Em participação no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a artista falou sobre a nova empreitada e relembrou seu trabalho na novela Senhora do Destino, a qual ainda é lembrada por ter vivido uma personagem lésbica.

"Eu já queria há algum tempo fazer psicologia, sempre tive interesse no assunto e eu sou muito curiosa sobre as coisas mais profundas. Nunca fui aquela de viver no raso, no superficial. Sempre fui muito densa e profunda. E aí partiu, primeiro, pela minha experiência de vida mesmo, por coisas que eu vivi, que acabaram me levando para esse caminho de autoconhecimento", diz ela para a apresentadora Valença Sotero.

A atriz conta que ter contato com a psicologia foi importante para ela superar traumas que ela carregava ao longo da vida e, por conta disso, gostaria de ver outras pessoas tendo a mesma experiência. "Eu vi o quanto isso me fez bem, o quanto isso me libertou de coisas que eu estava muito presa em sofrimento, me transformou, me trouxe mais luz".

"Então, eu também gosto de proporcionar ou falar desse bem para as outras pessoas, sabe? Porque transformou minha vida, me fez bem, também pode mudar a vida do outro. É um instrumento que pode ajudar as outras pessoas", explica ela, que relembra sua passagem pela TV Globo.

Em 2004, Bárbara estrelou a novela Senhora do Destino, a qual interpretou Jenifer, uma jovem que se apaixonava por uma outra mulher. Na época, a personagem gerou polêmica na mídia, mas, segundo a atriz, foi importante para ajudar pessoas da comunidade LGBTQIAP+ a terem orgulho de sua sexualidade e mais representatividade na televisão.

"Como atriz, em vários personagens, eu já tive esse retorno de pessoas falarem assim: 'Olha, sua personagem me ajudou muito'", conta a atriz, que se sensibilizam pela causa e segue achando importante falar sobre o tema, o qual ainda é muito delicado dentro de alguns lares brasileiros. "Precisa ser falado, precisamos dar representatividade para essas pessoas".

"Até hoje as pessoas me falam como foi importante a Jennifer na relação com a família. Várias pessoas me falaram que isso também ajudou, porque os pais também viram isso [o apoio da personagem]. Eu tive um retorno muito positivo, e até hoje eu tenho. É uma função social", finaliza.

