Bárbara Borges revela reação de filho ao conhecer a Xuxa: 'Ficou hipnotizado'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Bárbara Borges relembra trabalho como Paquita e relação com filhos com o universo da Xuxa

Mais de 20 anos depois de viver a experiência como Paquita, Bárbara Borges (45) diz que volta e meia este período ressurge em sua vida lhe trazendo boas memórias. Se preparando para a estreia do documentário Para sempre tão bom, do Globoplay, ela conta que até mesmo os filhos Martin (10) e Theo (7) são apaixonados pela Xuxa (60). Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a artista relembrou o início da carreira e garante que foi um momento especial de sua vida.

"Isso nunca saiu da minha vida, é algo que eu estou sempre revivendo, relembrando, me reconectando com vários momentos daquela época. Agora a gente tá fazendo um documentário das Paquitas, é muito legal contar a história de todas essas meninas que realizaram o sonho de uma geração. Entramos na vida das meninas que sonhavam", diz ela à apresentadora Valença Sotero.

A vencedora de A Fazenda 14 ainda completou dizendo que o período em que trabalhou como Paquita foi importante para seu amadurecimento. "Muita coisa eu aprendi ali, né? Ouvindo a Xuxa, com as músicas, com o programa de modo geral, com as brincadeiras. Era tudo muito lúdico. Foi o início de tudo na minha vida, na verdade foi a minha primeira realização pessoal, a primeira conquista e o início de muitos sonhos, da abertura de muitos sonhos", conta.

Questionado sobre a relação dos filhos com o mundo da televisão, Babi confessa que os meninos vivem em uma geração diferente e com ídolos que surgiram na internet. No entanto, ela conta que um dos filhos ficou hipnotizado com a energia da Xuxa na primeira vez que a encontrou.

"Teve um encontro que a Xuxa fez com todas as gerações, e foi a primeira vez que o Martin viu a Xuxa. Ele ficou bem hipnotizado, sabe? Ele ficava indo atrás dela, ficou bem envolvido e depois ficou falando dela pra mim quando acabou", relembra a contratada da Record.

Ainda falando sobre a época de Paquita, Babi conta que chegou a conhecer diversos países por conta de turnês ao lado de Xuxa. "A gente tinha uma rotina, cheguei também a fazer uma viagem internacional com ela, ir para Israel. Nós passamos uma semana lá, no final de 1995, no Natal. Esse foi o meu primeiro Natal fora de casa", resgata.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: