Babá de Maíra Cardi celebrou chegada da filha antes de morrer: ‘Lutando por sua vida'

Antes de partir, a babá de Maíra Cardi celebrou o nascimento de sua filha e comoveu ao fazer uma declaração sobre dificuldades na gestação

Nesta semana, Maíra Cardi usou as redes sociais para lamentar a morte de uma de suas funcionárias, Thaís Novaes. Em seu relato, a coach fitness revelou que a babá de sua filha faleceu após sofrer complicações no parto de seu herdeiro caçula. Antes de falecer, Thaís chegou a comemorar o nascimento do bebê e desabafou sobre as dificuldades na gestação.

Poucos dias antes de falecer, Thaís compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram. No registro, ela revela momentos de sua terceira gestação e reflete sobre as dificuldades enfrentadas até o nascimento do bebê: “Finalmente, depois de tantos desafios, chegou o grande dia! Desde o primeiro momento, lutando por sua vida, minha princesa", disse.

“Mas você já é amada e esperada desde sempre, principalmente por seu irmão grude. Até contamos história juntos para fazer o seu irmão dormir logo”, Thaís contou que o filho estava ansioso pela chegada da irmãzinha e exibiu vídeos do pequeno beijando a sua barriga e lendo livrinhos enquanto esperava o nascimento do novo membro da família

Na sequência, Thaís agradeceu o apoio do marido: “Você, meu amor e tesouro, obrigada por nos cuidar com tanto carinho e tantas noites sem dormir direito e principalmente por causa da injeção aplicada para não perdermos a nossa Isa”, a babá da coach fitness refletiu sobre as complicações de sua terceira gestação durante seu relato.

Por fim, ela acrescentou uma frase bíblica e agradeceu o apoio de amigos e familiares, além de comemorar a chegada da pequena: “Obrigada, Senhor pela oportunidade de desfrutar das maravilhas da sua criação. Obrigada a todos que me ajudaram e me acompanharam até aqui e continuem em oração pois a Isa chega hoje”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaís Dias Novais (@_thaisdiasnovais)

Vale destacar que Thaís Novaes trabalhou na casa de Maíra Cardi por três anos. Ela começou por lá como passadeira e passou para outras funções, como cozinheira e babá da Sophia, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. Em suas redes sociais, ela lamentou a partida da funcionária após complicações no parto.

O desabafo de Maíra Cardi

Por meio de um vídeo nas redes sociais, Maíra Cardi desabafou sobre a morte da ex-funcionária ao ler uma carta aberta. "Na madrugada em que a Thaís se foi, o telefone tocou às 3 da manhã. Nunca é bom quando o telefone toca às 3 da manhã. Muita coisa aconteceu, fiquei exatamente 30 dias afastada das redes cuidando das crianças da Thaís e das mulheres e das crianças do Sul”, lamentou.

“Apesar de a maioria de vocês ter se esquecido, elas continuam precisando de ajuda. Quando você tem seis crianças para acolher, enquanto um dá 'de mamar' de madrugada e troca fralda outro faz carinho no irmão mais velho para que eles parem de chamar a mãe que, dessa vez, não vai voltar”, Maira desabafou sobre a partida da ex-funcionária.