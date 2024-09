Maíra Cardi lamenta morte de babá e diz que cuidará dos filhos e netos dela

A coach fitness Maíra Cardi usou seu Instagram para lamentar a morte de sua ex-funcionária, Thaís Novaes, que faleceu no mês passado

A coach fitness Maíra Cardi usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte de sua ex-funcionária, Thaís Novaes, que faleceu no mês passado. Desde então, ela e o marido, Thiago Nigro, têm se dedicado aos três filhos e dois netos dela. Em uma carta aberta, a influenciadora falou sobre afastamento das redes sociais no último mês.

"O céu ganhou um anjo, Thaís Novaes. Ela deixa três filhos e dois netos. Eu vou ler uma carta aberta para vocês. Agora com seis crianças em casa, incluindo sua filha Sophia, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar, ela falou sobre os novos integrantes.

"Um bebê com menos de um mês, uma criança de 5 anos autista e a Lorena, de 23, com seus dois filhos - uma criança de 1 ano e 2 meses e um filho de 7. Todas essas crianças ficarão aqui em casa conosco, e a Thaís se foi", contou ela.

"Na madrugada em que a Thaís se foi, o telefone tocou às 3 da manhã. Nunca é bom quando o telefone toca às 3 da manhã. Muita coisa aconteceu, fiquei exatamente 30 dias afastada das redes cuidando das crianças da Thaís e das mulheres e das crianças do Sul. Apesar de a maioria de vocês ter se esquecido, elas continuam precisando de ajuda", continou a empresária.

"Quando você tem seis crianças para acolher, enquanto um dá 'de mamar' de madrugada e troca fralda outro faz carinho no irmão mais velho para que eles parem de chamar a mãe que, dessa vez, não vai voltar. Eu e o Thiago, donos de grandes empresas, simplesmente paramos de fazer tudo aquilo que, até ontem, era mais importante. Paramos tudo para cuidar e amar seis crianças que agora não têm mais a mãe", contou Maíra.

Em seguida, Maira contou que Thaís era babá da família, mas também trabalhou como passadeira e cozinheira. "Quem convive comigo sabe que tanto faz se eu pago ou recebo, se tem o mesmo sangue ou nenhum parentesco. Se apareceu na minha vida, vou amar e cuidar igual", detalhou.

A influencer relatou que a mulher estava grávida do terceiro fulho e morreu após complicações no parto. "A Thaís sabia que podia contar conosco, ela soube que podia morrer na gravidez. Não foi planejada e, no comecinho, ela teve um sangramento. O hospital público disse que, possivelmente, ela perderia o bebê, era uma gravidez de risco dos dois. Levei ela ao meu médico e perguntei o que ela queria em relação ao bebê e ela quis continuar. Fez o tratamento e eu disse que pagava tudo", detalhou.

Após a morte de Thaís, todos estão sob os cuidados da influenciadora e do empresário.

Veja o vídeo: