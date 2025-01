Avó de Marília Mendonça morre aos 82 anos

Família da cantora Marília Mendonça está de luto pela morte da avó dela, que era a mãe de Dona Ruth

A família da cantora Marília Mendonça está de luto. A avó da artista, Dona Teresa de Jesus Vieira, faleceu aos 82 anos de idade. De acordo com o site G1, ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Nerópolis, Goiás.

No entanto, a família não revelou a causa da morte dela. O velório e o sepultamento aconteceram no sábado, 25, em Aparecida de Goiânia.

A morte dela foi lamentada por Alessandra Aguiar, que morava com a senhora. “Nos braços do pai, o melhor lugar. A saudade aqui vai ser eterna, que sejamos exemplos de tudo aquilo de bom que nos deixou, te amarei para sempre”, afirmou.

Dona Teresa era mãe de Dona Ruth – mãe de Marília – e de Abicelí Siqueira. O filho dela morreu junto com a neta no acidente de avião em 2021. Depois da tragédia de avião, a senhora falou com o site G1 sobre a tristeza de perder duas pessoas da família no mesmo acidente. “Ele [Abicelí] vinha direto me ver em casa. A Marília tinha o Abicelí como um pai, era o companheirão dela. E os dois acabaram morrendo juntos. Oro por eles todos os dias”, afirmou na época.

Aniversário do filho de Marília Mendonça

No dia 16 de dezembro de 2024, João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995 - 2021), emocionou os seguidores ao publicar uma declaração carinhosa ao sobrinho, Léo, que completou 5 anos de idade. O pequeno é fruto da relação da cantora com Murilo Huff.

Em seu perfil oficial no Instagram, João relembrou como se sentiu ao receber a notícia da gravidez de Marília. "É, minha 'cliancinha', hoje você está fazendo os seus 5 aninhos, e o seu tio está aqui para relembrar e deixar registrado um pouco da nossa história. Primeiramente, o seu tio doidão, quando descobriu que você viria, se transformou em um cachorro que latia para você quando estava dentro da barriga da sua mamãe, eu fiquei por 9 meses planejando todas as brincadeiras que iríamos fazer, todos os brinquedos irados que iríamos brincar juntos, tudo de legal que eu poderia te ensinar", iniciou.

"Mas eu não imaginava que você seria o meu ponto de paz, que você seria o meu primeiro motivo para continuar, que você me curaria e carregaria o sentido da minha vida dentro do seu sorriso. Sempre estarei aqui por você, eu daria a minha vida pela sua todos os dias se for necessário, sempre tentarei lhe proporcionar momentos felizes, e sempre estarei à disposição para te aconselhar no que for preciso. Eu te amo tamanho do céu infinito, minha 'cliança'", declarou João Gustavo.

