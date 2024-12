Atriz revela motivo do fim do casamento com Ney Latorraca

Ney Latorraca e Inês Galvão foram casados por 5 anos na década de 1980 e ela revelou o motivo para o fim do casamento

Em meio ao luto pela morte do ator Ney Latorraca aos 80 anos, um romance do passado dele foi relembrado na internet. Isso porque, na década de 1980, ele foi casado com a atriz Inês Galvão. Os dois ficaram juntos por cinco anos e se separaram em 1987.

Em entrevista ao Jornal Extra, Inês Galvão revelou o motivo do fim do casamento com Ney Latorraca. Ela contou que os dois se separaram por um desgaste na relação por interferência da mãe dele .

"A gente ficou junto e foi uma relação muito maneira, muito legal. A gente se divertiu muito, aprendi muita coisa com o Ney, e espero ter ensinado a ele também. Era muito divertido, e, na verdade, a gente só acabou por interferência da mãe dele. Era uma convivência muito complicada, difícil. Aí eu acabei terminando com ele, tivemos uns probleminhas. A gente se afastou e não foi por uma briga entre mim e ele, não houve desentendimento. Sempre teve muito amor e carinho entre a gente", disse ela.

Então, Inês contou uma situação que a fez decidir pelo fim da união. "Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pêra, e deixei para a Dona nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história. E ela simplesmente não levou! Ele foi beber com o Laurinho Corona e eu fiquei lá, como uma idiota esperando ele no Plataforma, e ele sem saber de nada. Aí, pra mim, deu. Terminei com ele", afirmou.

Causa da morte de Ney Latorraca

O ator Ney Latorracafaleceu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos de idade após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

O ator deixou o viúvo, o ator e escritor Edi Botelho, com quem estava junto há 30 anos.

