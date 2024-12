Você sabia? Ney Latorraca já foi casado com atriz antes de encontrar o marido

Antes de se casar com Edi Botelho, Ney Latorraca foi casado com uma atriz na década de 1980 e tentou ter filhos com ela

O ator Ney Latorraca faleceu aos 80 anos de idade nesta quinta-feira, 26, e deixou o viúvo, o ator e escrito Edi Botelho. Porém, no passado, ele já foi casado com uma mulher.

No passado, Ney foi casado com a atriz Inês Galvão. Eles viveram um relacionamento de quase cinco anos na década de 1980. Eles chegaram a oficializar o casamento em 1983, mas se separaram em 1987.

Os dois tentaram ter filhos, mas desistiram e não formaram uma família.

Anos depois, Latorraca conheceu Edi Botelho e eles viveram um casamento de quase 30 anos.

Ney Latorraca deixou testamento

O ator Ney Latorraca deixou um testamento com suas orientações para a divisão dos seus bens. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que queria realizar doações com parte de seus bens.

A publicação revelou que ele queria doar seus quatro apartamentos para projetos sociais. O artista era dono de quatro imóveis, sendo um em São Paulo e três no Rio de Janeiro - no Jardim Botânico, Copacabana e Ipanema.

O artista quis investir em imóveis ao longo de sua vida para ter tranquilidade na velhice com uma fonte de renda fixa. Agora, com a morte dele, os apartamentos devem ser doados para entidades que ele mesmo escolheu e deixou em seu testamento.

Em entrevista na revista Veja Rio, o ator contou sobre o seu desejo. “Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase. Está tudo no meu testamento. Fiz questão”, disse ele.