Atriz é encontrada morta em casa que pegou fogo em Los Angeles

Restos mortais de atriz norte-americana foram encontrados em casa que foi atingida pelo fogo do incêndio florestal em Los Angeles

A atriz Dalyce Curry, que atuou em Blues Brothers e The Ten Commandments, faleceu aos 95 anos de idade. Ela foi encontrada já sem vida em uma das casas que pegaram fogo durante os incêndios que atingiram a região de Los Angeles, Estados Unidos, nos últimos dias.

De acordo com o site TMZ, os restos mortais dela foram encontrados em uma casa de Altadena, que foi devastada pelas chamas. O legista informou que o corpo dela foi encontrado dentro da casa incendiada.

A neta dela informou que deixou a avó em casa poucas horas antes do início do incêndio e esta foi a última vez em que a viu com vida. A jovem chegou a ir até a casa no dia seguinte, mas foi impedida pela polícia de chegar perto da residência, que já estava destruída pelo incêndio. Então, ela foi até um abrigo local para tentar encontrar a avó.

No entanto, ela só recebeu a confirmação da morte da avó no domingo, 12, quando foi informada pelas autoridades locais.

De acordo com a imprensa local, 24 pessoas morreram por causa do incêndio em Los Angeles.

Jamie Lee Curtis doa US$ 1 milhão para ajudar comunidades

Quem também realizou uma doação foi a atriz Jamie Lee Curtis. Ela compartilhou detalhes sobre sua iniciativa em seu perfil oficial no Instagram na última quinta-feira, 9.

"À medida que o fogo ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências disponíveis envolvidos no combate ao fogo e salvando vidas ainda estão trabalhando duro; e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros; meu marido, eu e nossos filhos prometemos US $ 1 milhão de nossa Fundação da Família para iniciar um fundo de apoio para nossa grande cidade e estado e as grandes pessoas que vivem e amam lá", escreveu Curtis.

"Estou em comunicação com o governador Newsom, o prefeito Bass e o senador Schiff sobre para onde esses fundos precisam ser direcionados para obter o maior impacto.", completou a atriz. Veja a publicação.

