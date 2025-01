Jamie Lee Curtis doa US$ 1 milhão para ajudar comunidades atingidas por incêndios em Los Angeles

Após incêndio de grandes proporções, Jamie Lee Curtis anunciou a doação de US$ 1 milhão para auxiliar comunidades afetadas na Califórnia; saiba mais

Após o incêndio de grandes proporções que atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, a atriz Jamie Lee Curtis realizou uma doação de US$ 1 milhão para um fundo de apoio às comunidades afetadas pelos incêndios florestais na área. A atriz compartilhou detalhes sobre sua iniciativa em seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira, 9.

"À medida que o fogo ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências disponíveis envolvidos no combate ao fogo e salvando vidas ainda estão trabalhando duro; e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros; meu marido, eu e nossos filhos prometemos US $ 1 milhão de nossa Fundação da Família para iniciar um fundo de apoio para nossa grande cidade e estado e as grandes pessoas que vivem e amam lá", escreveu Curtis.

"Estou em comunicação com o governador Newsom, o prefeito Bass e o senador Schiff sobre para onde esses fundos precisam ser direcionados para obter o maior impacto.", completou a atriz.

Veja a publicação de Jamie Lee Curtis:

O incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia, na manhã de terça-feira, 7, destruindo mais de mil hectares da região. A tragédia fez com que milhares de moradores precisassem deixar suas casas às pressas, incluindo celebridades.

Diversos famosos de Hollywood saíram de suas respectivas mansões, que estavam no caminho das chamas. Por meio das redes sociais, o ator James Wood publicou um vídeo mostrando o fogo se aproximando da residência onde mora.

"A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé, mas, infelizmente, as casas em nossa pequena rua não estão mais", declarou o artista em seu perfil no X, antigo Twitter.

A atriz Fernanda Torres também precisou deixar Los Angeles por conta do incêndio de grandes proporções que se alastrou pelo sul da Califórnia. "O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda", escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais. "Na torcida para que tudo fique bem", completou ela.

